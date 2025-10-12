เปิดเส้นทางสดใส 5 สัตว์น้ำไทยขยายตลาดใหญ่ในต่างประเทศ

ฉะเชิงเทรา- เปิดเส้นทางสดใส 5 สัตว์น้ำนำเศรษฐกิจไทยเติบโต สมาคมกุ้งตะวันออกไทย เล็งขยายตลาดใหม่ในต่างประเทศทั้ง กุ้งก้ามกราม สู่เป้าหมายผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลก ปลากะพง หลังจีนคลายล็อก ชี้อานิสงส์ กำแพงภาษีทรัมป์ เพิ่มโอกาสไทยเหนือคู่แข่ง
นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย เผยถึงการจัดงาน "มหกรรมสัตว์น้ำไทย 2025" ที่จะมีขึ้นที่โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 2-4 ธ.ค.นี้ ว่าการจัดงานนอกจากจะอยู่ภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทยปรับจูนใหม่เพื่อไปต่อ” เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมงานวิจัยใหม่ๆ ถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อให้ได้นำไปปรับจูนใช้ในอาชีพของตนเองแล้ว
การจัดงานในปีนี้ยังจะมีการชูสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 5 ชนิดได้แก่ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ ปลานิล และปลากะพง ให้เป็นโอกาสในการนำพาเศรษฐกิจไทยให้กลับมาสดใสอีกครั้ง
รวมทั้งยังจะมีการนำเสนอสัตว์น้ำอาชีพทางเลือกใหม่คือ การเลี้ยงม้าน้ำ และซุปเปอร์ฟู้ด เช่น ผำ ที่กำลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน มาถ่ายทอดเรื่องกฎระเบียบและวิธีการเลี้ยง รวมทั้งการทำตลาด ให้กับเกษตรกรที่สนใจ
"ที่ผ่านมา เกษตรกรสามารถส่งออก กุ้งก้ามกราม ไปยังต่างประเทศได้แล้ว โดยได้ปรับจูนกับห้องเย็นเพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของห้องเย็น และให้ห้องเย็นสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าในตลาดปลายทางได้ เช่นเดียวกับ ปลากะพง ที่ในปีนี้มีการเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มฮาลาน เพื่อส่งออกไปยังตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับประเทศจีน ที่คลายล็อกการนำเข้า ปลากะพง จากไทยก็จะทำให้เกษตรกรสามารถส่งไปขายได้เพิ่มมากขึ้น "
นายสมประสงค์ ยังกล่าวถึงความต้องการ กุ้งก้ามกราม ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนที่ถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดว่า ต้องการ กุ้งต้มสีสวยจากไทยไซด์ 8 ตัว - 25 ตัวต่อกิโลกรัม เนื่องจากประเทศจีน มีอากาศค่อนข้างเย็น เกษตรกรจึงต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงค่อนข้างนาน
ขณะที่บ้านเราสภาพอากาศเหมาะสมกว่า ทำให้เรามีโอกาสที่จะส่ง กุ้งก้ามกราม แซงขึ้นเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกได้ จากปัจจุบันเราอยู่ลำดับ 4-5 ของโลกและยังมีแนวโน้มการส่งออกที่ดีไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป รวมถึงไต้หวัน
" ปลากะพง หลังได้รับการคลายล็อกจากประเทศจีน ภายในงานก็จะมีการเปิดเผยว่าสินค้าตู้แรกจะไปถึงเมื่อใด และยังมีโอกาสใหม่อีกส่วนสำหรับประชากรในกลุ่มฮาลาลที่บริโภคสัตว์ทะเลหรือปลาค่อนข้างสูง ซึ่งขณะนี้ตู้แรกได้ส่งไปแล้วที่ประเทศคูเวต แล้วและกำลังจะมีออเดอร์เพิ่มเข้ามา ขณะเดียวกันเราก็กำลังจะขยายตลาดไปยังในกลุ่มชาวมุสลิมทั่วโลกที่สนใจบริโภคปลาเป็นอาหารหลักเช่นกัน" นายสมประสงค์ กล่าว
เช่นเดียวกับ นายบรรจง นิสภวาณิช ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ที่เผยว่าขณะนี้เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการห้องเย็น กำลังได้เปรียบประเทศอื่นๆ จากมาตรการภาษีทรัมป์ ที่ทำให้ภาษีของไทยต่ำจากคู่แข่งในทุกประเทศ ซึ่งจะทำให้มีราคาส่งออกต่ำกว่าคู่แข่งจึงเชื่อจะทำให้สามารถขายได้มากขึ้น