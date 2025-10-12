หมอ-พยาบาลทหาร รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์เดินเท้าดูแลอยู่ป่วยน้ำท่วม

อุบลราชธานี-รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ส่งทีมแพทย์และพยาบาลทหาร เดินเท้าตรวจดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ที่หนีภัยน้ำท่วมพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว พบส่วนใหญ่เป็นโรคประจำตัว โรคน้ำกัดเท้า ปวดกล้าเนื้อ และเป็นไข้หวัดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวริมสวนสาธารณะห้วยม่วง เทศบาลนครอุบลราชธานี แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เข้าตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนทั่วไป
พบผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มาพักอาศัยหนีน้ำท่วมมีภาวะเครียด ที่ต้องออกมาจากบ้านเป็นเวลานานและเมื่อมาอยู่ในศูนย์พักพิงที่เป็นเต้นท์ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก จึงได้พูดคุยให้ควายความกังวล ส่วนผู้ป่วยทั่วไปพบเป็นโรคน้ำกัดเท้า เพราะต้องเดินลุยน้ำเข้าไปดูแลทรัพย์สินที่อยู่ในบ้าน รวมทั้งมีอาการปวดกล้าเนื้อจากการยกของหนักในช่วงที่อพยพหนีภัยน้ำท่วมออกมาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
อีกกลุ่มป่วยเป็นไข้หวัดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ที่มีสภาพอากาศร้อนในช่วงกลางวัน และกลางคืนมีอาการเย็น มีฝนตก และถูกยุงกัด ทำให้นอนพักผ่อนไม่เพียงพอ จึงได้แจกจ่ายยาใช้รักษาโรค เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 12 อำเภอ 68 ตำบล 431 หมู่บ้าน 15,595 ครัวเรือน ต้องอพยพหนีน้ำท่วมบ้านที่พักอาศัย 1,063 ครอบครัว จำนวน 3,374 คน พื้นที่การเกษตรที่คาดได้รับความเสียหาย 102,000 ไร่เศษ