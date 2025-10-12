(คลิป)หยุดยาวลานกางเต้นท์ภูสนบนภูเรือคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่แคมปิ้งนอนนับดาว

เลย-วันหยุดยาวนักท่องเที่ยวแห่กางเต้นท์ นอนแคมป์ปิ้งรับลมหนาวกันอย่างคึกคักบนลานกางเต็นท์ภูสน อุทยานแห่งชาติภูเรือ เผยเป็นจุดชมดาวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยในช่วงหน้าหนาว
มีรายงานว่าสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นวันหยุดยาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในหลายพื้นที่ทั่วไทยค่อนข้างคึกคัก เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านปลายฝนต้นหนาว อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน อย่างกรณีอุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลยก็เช่นเดียวกัน คืนวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาบริเวณกางเต้นท์ “ภูสน” คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาพักผ่อนพักค้างสัมผัส อากาศหนาวแรกของปี และชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางแนวป่าสนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
นักท่องเที่ยวต่างประทับใจ ในช่วงเวลากลางคืนท้องฟ้าปลอดโปร่ง มองเห็นดาวนับล้านดวง กลายเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักถ่ายภาพและผู้ที่หลงใหลในความงามของท้องฟ้ายามค่ำคืน ซึ่งลานกางเต็นท์ภูสนเป็นจุดชมดาวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของไทยในช่วงฤดูหนาว
นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ ระบุว่าอุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้จัดพื้นที่สำหรับกางเต็นท์และจอดรถอย่างเป็นระเบียบ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งมีร้านภูสนคาเฟ่ ร้านสวัสดิการไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักค้างแรมได้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย
หากมีโอกาสก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาท่องเที่ยวค้างคืน นอนรับลมหนาวกันที่อุทยานแห่งชาติภูเรือในหน้าหนาวนี้