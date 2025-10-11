สมาคมกุ้งตะวันออกไทย เตรียมจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำไทย 2025

ฉะเชิงเทรา -สมาคมกุ้งตะวันออกไทย จับมือเครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมจัดงาน " มหกรรมสัตว์น้ำไทย2025" ผลกดันสร้างตลาดส่งออกเพิ่มพูนความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำสัตว์เศรษฐกิจสร้างผลกำไร วันที่ 2-4 ธ.ค.นี้ที่ฉะเชิงเทรา
เมื่อเวลา 14.30น.วันนี้ ( 11 ต.ค.) นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย พร้อมด้วย นายบรรจง นิสภวาณิช ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย, นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย, นายพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานแปลงใหญ่ปลานิลชลบุรี, ดร.พิภพ นามสนิท ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ จ.ระยอง, นายสุภัคกิจ ทองแตง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน อุปนายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย และนายคนึง คมขำ ประมง จ.ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสัตว์น้ำไทย 2025 (Thai Aqua Expo 2025) ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
งานดังกลาวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธ.ค.นี้ ภายใต้แนวความคิด “สัตว์น้ำไทย ปรับใหม่เพื่อไปต่อ “Refine Today Sustain Tomorrow”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
รวมถึงการจัดแสดงสินค้า นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประกอบด้วยสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 5 ชนิดของประเทศไทยที่ประกอบด้วย กุ้งขาวแวนนาไม, กุ้งกุลาดำ, กุ้งก้ามกราม, ปลานิล และปลากะพง
ภายในงานยังจะมีการสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ ทั้งด้านรูปแบบการเลี้ยงที่ประสบความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบ การถอดแบบโมเดลการเลี้ยงที่ประสบความสำเร็จของต่างประเทศ การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อเล็กน้ำขุ่นของประเทศจีน
นโยบายของกรมประมงที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี “แอปพลิเคชั่น” ในการแสกนกุ้งเฝ้าระวังโรค และการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์น้ำกรมประมง เช่น พันธุ์ปลาตะเพียน ปลาหมอ ปลายี่สก ปลาสลิด กุ้งขาว ให้เกษตรกรเลือกใช้ และสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีสายพันธุ์
รวมถึงการควบคุมการใช้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการสร้างตลาดใหม่ในประเทศจีนและตะวันออกกลาง การเพาะเลี้ยงผำและม้าน้ำ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่แต่เลี้ยงยาก
เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเลือกเข้ารับฟังได้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปเลือกปฏิบัติให้เหมาะสม
และยังมีการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งผู้ค้าปัจจัยด้านการผลิต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพื้นที่จัดแสดงสินค้าเข้าชมฟรี มีร้านค้ามากกว่า 70 บูธจาก 50 บริษัท คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 3,000 คน
นายสุภัคกิจ ทองแตง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้ค้าปัจจัยด้านการผลิตเข้ามาจองบูธออกร้านจนเต็ม และเชื่อว่าในปีนี้ยอดการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นจาก 50ล้านบาทในปีก่อนเป็นทวีคูณ โดยรูปแบบของงานจะมีการสัมมนาเกี่ยวกับสัตว์น้ำทั้ง 5 ชนิดและการออกบูธแสดงสินค้า ซึ่งจะมีทั้งการให้ความรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีการจัดโปรโมชันลดแลกแจกแถมและจับแจกรางวัล