กาญจนบุรีผงะ! จับรถบรรทุก 6 ล้อแรงงานเถื่อน 108 คน อัดแน่นทั้งยืน-นั่งเหมือนปลากระป๋อง

กาญจนบุรี - ตร.ทางหลวง-ฝ่ายปกครองกาญจนบุรี ไล่สกัดจับรถบรรทุก 6 ล้อเปิดประตูถึงกับผงะ พบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 108 คน นั่งและยืนอัดแน่น ภายในตู้ทึบ
วันนี้ ( 11 ต.ค.) พ.ต.ท.โจ เสาร์ประโคน สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 6 กก.2 บก.ทล. ได้ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี ช่วยสกัดจับรถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ ขนาดใหญ่ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ที่ขับมาตามถนนสาย 323 มุ่งหน้าแยกวังสารภี ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 324 (กาญจนบุรี-อู่ทอง)
หลังได้รับแจ้ง นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัด รีบสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปสกัดจับทันที
เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ใช้รถยนต์พลเรือนติดตามรถบรรทุกอย่างลับๆ จนกระทั่งรถเลี้ยวเข้าถนนทางเข้าวัดเขาเม็งอมรเมศร์ หมู่ 13 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่เกรงว่ารถอาจเลี่ยงไปขึ้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จึงตัดสินใจขับรถกระบะแซงขึ้นไปขวางด้านหน้าและสามารถควบคุมตัวคนขับได้ ทราบชื่อคือ นายโอ๊ต ไม่มีนามสกุล ชาวกะเหรี่ยง อาศัยอยู่ ต.สังขละบุรี
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบแรงงานต่างด้าว จำนวน 108 คน แยกเป็นชาย 70 คน และหญิง 38 คน อัดแน่นอยู่ทั้งยืนและนั่งเหมือนปลากระป๋อง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมแรงงานทั้งหมดไปสอบปากคำที่อาคารหอประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสอบปากคำด้วยตนเอง
นายโอ๊ต ให้การว่า ตนถูกว่าจ้างจากนายหน้าชื่อ “นายเอ” ขับรถบรรทุกพาพวกแรงงานไปยังจุดพักในพื้นที่บ้านเขาเม็ง ต.ปากแพรก ได้ค่าจ้าง 7,000 บาท โดยไม่ทราบจำนวนแรงงานที่อยู่ในรถ มีหน้าที่เพียงขับตามคำสั่งนายหน้า
ด้านแรงงานต่างด้าว ให้การผ่านล่ามว่า หลบหนีเข้ามาในไทยโดยช่องทางธรรมชาติ จากนั้นมีนายหน้าพามาขึ้นรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปทำงานในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และบางส่วนต้องการไปภาคใต้เพื่อข้ามไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย โดยเสียค่าใช้จ่าย 20,000–30,000 บาทต่อคน แต่ถูกจับกุมเสียก่อน เจ้าหน้าที่นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนรถบรรทุกจะตรวจสอบความเป็นเจ้าของต่อไป