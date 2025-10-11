กกต.สมุทรสงคราม แนะผู้สมัคร อบต.หาเสียงผ่านโซเชียลได้ แต่ต้องแจ้งก่อน – เตือนกองเชียร์ระวังไลค์แชร์ผิดเวลา อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย

สมุทรสงคราม – กกต.สมุทรสงคราม แจงแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต. ที่จะครบวาระปลายปีนี้ เปิดช่องให้ใช้สื่อออนไลน์ได้ทั้ง “ไลน์–เฟซบุ๊ก–แอปต่างๆ” แต่ต้องแจ้งวิธีการใช้ต่อ ผอ.กกต.จังหวัดก่อนทุกครั้ง พร้อมเตือน “กองเชียร์–หัวคะแนน” อย่ากดไลค์หรือแชร์ผิดเวลา เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง
น.ส.มาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิกสภา อบต. ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.
ผู้สมัครสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อการหาเสียงได้ แต่ต้องแจ้งวิธีการใช้สื่อดังกล่าวต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อน เพื่อป้องกันการแอบอ้างชื่อ หรือการโจมตีฝ่ายตรงข้ามผ่านเพจปลอม
หากตรวจพบการใช้ชื่อหรือเพจปลอม กกต.จังหวัดจะรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อสั่งการให้แก้ไขหรือลบทิ้งทันที หากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากสำนักงาน กกต.โดยตรง
น.ส.มาณวิกา กล่าวต่อว่า ผู้สมัครควรระวังพฤติกรรมของหัวคะแนนและกองเชียร์ โดยเฉพาะการกดไลค์หรือแชร์ข้อมูลเท็จ เนื้อหารุนแรง หรือพาดพิงสถาบัน ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง อีกทั้งห้ามกดไลค์–แชร์เนื้อหาหาเสียงในช่วงเวลาที่กฎหมายห้าม คือ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง ไปจนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
สำหรับผู้ช่วยหาเสียง ผู้สมัครสามารถแจ้งชื่อและรายละเอียดต่อ กกต.จังหวัดได้ และเปลี่ยนตัวผู้ช่วยได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ส่วนการจัดเวทีปราศรัยหรือใช้รถหาเสียง ต้องแจ้งรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง
ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงครามมี อบต.ทั้งหมด 26 แห่ง โดยกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายหาเสียง นายก อบต.ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ สมาชิกสภา อบต.ไม่เกิน 225,000 บาท
กกต.สมุทรสงครามขอให้ผู้สมัครและทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน นกองเชียร์ระวังไลค์แชร์ผิดเวลา อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย
สมุทรสงคราม – กกต.สมุทรสงคราม แจงแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต. ที่จะครบวาระปลายปีนี้ เปิดช่องให้ใช้สื่อออนไลน์ได้ทั้ง “ไลน์–เฟซบุ๊ก–แอปต่างๆ” แต่ต้องแจ้งวิธีการใช้ต่อ ผอ.กกต.จังหวัดก่อนทุกครั้ง พร้อมเตือน “กองเชียร์–หัวคะแนน” อย่ากดไลค์หรือแชร์ผิดเวลา เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง
น.ส.มาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิกสภา อบต. ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.
ผู้สมัครสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อการหาเสียงได้ แต่ต้องแจ้งวิธีการใช้สื่อดังกล่าวต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อน เพื่อป้องกันการแอบอ้างชื่อ หรือการโจมตีฝ่ายตรงข้ามผ่านเพจปลอม
หากตรวจพบการใช้ชื่อหรือเพจปลอม กกต.จังหวัดจะรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อสั่งการให้แก้ไขหรือลบทิ้งทันที หากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากสำนักงาน กกต.โดยตรง
น.ส.มาณวิกา กล่าวต่อว่า ผู้สมัครควรระวังพฤติกรรมของหัวคะแนนและกองเชียร์ โดยเฉพาะการกดไลค์หรือแชร์ข้อมูลเท็จ เนื้อหารุนแรง หรือพาดพิงสถาบัน ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง อีกทั้งห้ามกดไลค์–แชร์เนื้อหาหาเสียงในช่วงเวลาที่กฎหมายห้าม คือ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง ไปจนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
สำหรับผู้ช่วยหาเสียง ผู้สมัครสามารถแจ้งชื่อและรายละเอียดต่อ กกต.จังหวัดได้ และเปลี่ยนตัวผู้ช่วยได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ส่วนการจัดเวทีปราศรัยหรือใช้รถหาเสียง ต้องแจ้งรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง
ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงครามมี อบต.ทั้งหมด 26 แห่ง โดยกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายหาเสียง นายก อบต.ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ สมาชิกสภา อบต.ไม่เกิน 225,000 บาท
กกต.สมุทรสงครามขอให้ผู้สมัครและทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน