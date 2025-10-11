อุทาหรณ์! จยย.ขี่ย้อนศรชนเก๋งออกจากปั๊ม เจ็บ 2 ราย คนขับเผย “น้องบอกบ้านอยู่แค่นี้”

สระบุรี - เกิดอุบัติเหตุสยองกลางวันแสก ๆ หน้าปั๊มน้ำมันเซลล์ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เมื่อรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนศรพุ่งชนเก๋งที่กำลังออกจากปั๊มอย่างแรง เจ็บ 2 ราย ด้านคนขับเก๋งเผยเป็นอุทาหรณ์ ชี้ขี่รถย้อนศร “แค่บ้านอยู่ใกล้” ไม่คุ้มเสี่ยงชีวิต
วันนี้ ( 11 ต.ค.) ร.ต.อ.นวศรณ์ ไกรยะแจ่ม ร้อยเวรสอบสวน สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เหตุเกิดบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันเซลล์ ฝั่งขาไปจังหวัดลพบุรี ถนนพหลโยธิน หมู่ 1 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อมาสด้า สีเทา ทะเบียน กง 8195 นครนายก มี น.ส.เกตน์อิสนีย์ กุศลสุข อายุ 54 ปี เป็นคนขับ ไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่อยู่ในอาการตกใจ ส่วนตัวรถได้รับความเสียหายบริเวณกันชนหน้า ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สีแดง-ดำ ทะเบียน กยบ 439 สระบุรี มี น.ส.บัณฑิตา ประสงค์ศิล อายุ 19 ปี เป็นคนขับ ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าซ้าย และมี นางสุฤทัย บัวยัง อายุ 50 ปี คนนั่งซ้อนท้าย ได้รับบาดเจ็บถลอกฟกช้ำตามร่างกาย เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้นำผู้บาดเจ็บทั้งสองส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาท
จากการสอบสวนทราบว่า รถเก๋งคันดังกล่าวเพิ่งเติมน้ำมันเสร็จและขับออกจากปั๊มในช่องทางออก ขณะนั้นมีรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนศรมาพุ่งชนอย่างแรง จนคนขับและคนซ้อนท้ายกระเด็นจากตัวรถได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายจราจรต่อไป
น.ส.เกตน์อิสนีย์ คนขับรถยนต์เก๋ง เปิดเผยว่า หลังจากเติมน้ำมันเสร็จได้ขับออกจากปั๊ม เพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปทางจังหวัดลพบุรี ระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนศรพุ่งมาชนเต็มแรง “น้องบอกว่าบ้านอยู่แค่นี้ แต่ขี่ย้อนศรแบบนี้มันไม่ควรเลย แล้วยังเป็นเยาวชนด้วย รถก็ไม่มีเอกสารอะไรเลย ถ้าเกิดแม่เค้าเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไง” พร้อมฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของทุกคน