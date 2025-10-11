ลพบุรีสืบสานประเพณี “แห่พระศรีอริยเมตไตรยวัดไลย์” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกว่า 100 ปี

ลพบุรี – พุทธศาสนิกชนชาวลพบุรีพร้อมใจร่วมขบวนแห่ “พระศรีอริยเมตไตรยวัดไลย์” ประเพณีศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำบางขามที่สืบทอดยาวนานกว่าศตวรรษ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2566
วันนี้( 11 ต.ค.) นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน สืบสานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย วัดไลย์ โดยมี นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอท่าวุ้ง, นายธีระศักดิ์ รัตนจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าโขลง, นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี รวมทั้งข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคัก ที่วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรยวัดไลย์ ถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวตำบลเขาสมอคอน ที่สืบทอดต่อกันมากว่า 100 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และประเพณี เมื่อปี 2566
การแห่พระศรีอาริย์จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 11 โดยจะอัญเชิญองค์พระศรีอาริย์ประดิษฐานบน “ตะเข้” ใช้เชือกชักแห่ไปตามเส้นทางระหว่างวัดท้องคุ้งและวัดเทพอำไพ เพื่อให้ประชาชนได้ปิดทองและสรงน้ำ ถือเป็นการเสริมสิริมงคลและร่วมทำบุญสร้างกุศล
อีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของงานคือ “โรงทาน” ตลอดสองข้างทาง ซึ่งสะท้อนถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องการให้ทาน โดยชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจตั้งโรงทานเลี้ยงผู้มาร่วมงานจำนวนมาก แสดงถึงความสามัคคีและน้ำใจของชุมชน
สำหรับ “พระศรีอริยเมตไตรย” ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และปูชนียวัตถุสำคัญของวัดไลย์ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางขาม เป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น เคยเป็นสถานที่เสด็จประพาสต้นของพระมหากษัตริย์ถึง 3 พระองค์
องค์พระศรีอริยเมตไตรย เป็นพระพุทธรูปสำริดลงรักปิดทอง ลักษณะคล้ายมนุษย์สามัญ มีเศียรโล้น ไม่มีเปลวรัศมี นั่งขัดสมาธิแบบปางมารวิชัย ตามตำนานระบุว่าหล่อขึ้นแทนองค์เดิมที่ถูกไฟไหม้ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง และต่อมาในรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ซ่อมสร้างขึ้นใหม่ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนอัญเชิญกลับมาประดิษฐาน ณ วัดไลย์ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวลพบุรีมาจนถึงปัจจุบัน