วอนช่วย! "สุรทิน" ฮีโร่ถ้ำหลวงช่วย 13 หมูป่า ประสบอุบัติเหตุกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ต้องขายรถรักษาตัว

เชียงใหม่-วอนช่วย"สุรทิน" ฮีโร่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ประสบอุบัติเหตุกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนานแล้วหลายเดือน โดยครอบครัวดูแลใกล้ชิด เผยทุกวันนี้ไม่สามารถประกอบอาชีพรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลได้เหมือนเดิม ทำรายได้หดหายไปกว่า70% และต้องขายรถบรรทุกไปแล้ว3คัน เพื่อหาเงินมาใช้จ่ายรักษาตัว
วันนี้(11ต.ค.68) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าขณะนี้นายสุรทิน ชัยชมภู อายุ 59 ปี หนึ่งในฮีโร่จิตอาสาผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจช่วยเหลือ 13 หมูป่า ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อปี 2561 ได้ประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มานานเกือบ 5 เดือน โดยมีภรรยาและครอบครัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิดที่บ้านพักในตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้จากการเข้าเยี่ยมอาการป่วยของนายสุรทินพบว่าแม้นายสุรทินจะอยู่ในสภาพป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แต่ยังคงมีกำลังใจ โดยในทุก ๆ วันภรรยาและลูก ๆ จะคอยป้อนอาหารและทำกายภาพให้วันละ 3 ครั้ง พร้อมคอยดูแลอย่างใกล้ชิด จนล่าสุดอาการเริ่มดีขึ้นมาบ้างเล็กน้อย และพูดจาสื่อสารได้หลังจากก่อนหน้านี้พูดไม่ได้มาหลายเดือน
ขณะเดียวกันนายสุรทิน ยังขอส่งกำลังใจไปให้กับมิสเตอร์เวิร์น หรือ เวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษหนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวงที่ทราบว่าปัจจุบันป่วยปอดอักเสบ และขอให้หายป่วยไวๆ ทั้งนี้หากอาการของตนเองดีขึ้นจะไปเยี่ยมด้วยตัวเอง นอกจากนี้ตัวเองอยากไปเยี่ยม ริค สแตน และ จอห์น โวลันเธน สองนักดำน้ำในถ้ำที่ร่วมในภารกิจกู้ภัยถ้ำหลวงด้วย เพราะตนเองเป็นหนี้บุญคุณของทั้งสองคนที่ได้ช่วยเหลือตนเองและลูกชายออกมาจากถ้ำ หลังจากติดอยู่ในโถง 3 ในระหว่างภารกิจช่วยเหลือ หากไม่ได้ทั้งสองมาช่วยคงไม่มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้
ด้านนางปิยมาศ ประทานชัย อายุ 48 ปี ภรรยาของนายสุรทิน เปิดเผยว่า ครอบครัวประกอบธุรกิจเจาะน้ำบาดาลและระบบจัดการน้ำใต้ดิน โดยมีนายสุรทินเป็นเสาหลัก จนกระทั่งประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มที่ อ.บ้านตาก ต.ตาก วันที่ 24 พฤษภาคม 2568 จนทำให้กระดูกคอหักและเส้นประสาทบริเวณต้นคอขาดและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ส่งผลกระทบทำให้ทุกวันนี้ธุรกิจครอบครัวรายได้หายไปกว่า 70% จากการล้มป่วยที่ไม่มีใครคาดคิด
โดยก่อนหน้านี้ต้องขายรถบรรทุกไปแล้ว 3 คัน เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาและการรักษาตัวแบบประคับประคอง ขณะที่ทุกเดือนต้องพานายสุรทินไปโรงพยาบาล ซึ่งการใช้บริการรถทางการแพทย์ต้องมีค่าใช้จ่าย เพราะหากจะอุ้มขึ้นรถไปกันเองก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากที่บ้านมีแค่ผู้หญิงกับเด็ก หากได้รับการสนับสนุนเตียงผู้ป่วยและเก้าอี้รถเข็นระบบไฟฟ้าก็จะช่วยให้การดูแลและการเคลื่อนย้ายสะดวกขึ้น จึงมีความต้องการในส่วนนี้
สำหรับนายสุรทิน ชัยชมภู มีความเชี่ยวชาญในการเจาะน้ำบาดาลกว่า 30 ปี และได้เข้าร่วมภารกิจถ้ำหลวงในฐานะจิตอาสา โดยนำอุปกรณ์พร้อมทีมช่างเจาะน้ำบาดาลจากสมาคมน้ำบาดาลไทย เข้าปฏิบัติภารกิจรอบพื้นที่ถ้ำหลวง โดยใช้เครื่องเจาะความลึกกว่า 100 เมตร เพื่อเปิดช่องให้น้ำไหลลงสู่ชั้นใต้ดินแทนที่จะซึมเข้าสู่โพรงถ้ำ ลดปริมาณน้ำในถ้ำ
จนกระทั่งวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ภารกิจช่วยชีวิตทีมหมูป่าทั้ง 13 คน ประสบความสำเร็จ สามารถเด็กทุกคนให้รอดชีวิตกลายเป็นข่าวดังระดับโลก ขณะที่นายสุรทินและทีมงานได้รับการยกย่องจากหลายหน่วยงานในฐานะวีรบุรุษเบื้องหลังของภารกิจถ้ำหลวง