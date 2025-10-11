ท่องเที่ยวตราดคึกคัก เกาะหมาก -เกาะกูด-เกาะช้างแน่น

ตราด - ท่องเที่ยวตราดคึกคักไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวอื่น เกาะหมาก เกาะกูด เกาะช้าง แน่นรับไฮซีซัน ผอ.ททท.ตราด ยันสถานการณ์ชายแดนไม่กระทบเรื่องความปลอดภัย เตรียมอัดโปรแกรมท่องกระตุ้นการเดินทางช่วงปลายปี
วันนี้(11 ต.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการท่องเที่ยว จ.ตราด ช่วงหยุดยาว 3วัน (วันที่ 10-12 ต.ค.) เนื่องในวันนวมินทรมหาราช คึกคักไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอื่นๆ โดยที่ท่าเรือแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด พบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาลงเรือโดยสารของ 3 บริษัท ประกอบ เรือโดยสารบุญศิริ, เรือโดยสารเสือดำโก และเรือโดยสารเกาะกูดเอกเพรส ที่จะนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปเกาะกูด ในเวลา 09.46 น. และเกาะหมากในเวลา 10.30 น.
รวมทั้งในเวลา 11.00 น. และในเวลา 12.30 น. ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเต็มทุกลำ
และคาดตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยัง 2 เกาะแล้วกว่า 800 คน และยังคาดว่าในช่วงวันหยุดยาวต้นฤดูกาลท่องเที่ยว จ.ตราด จะมีนักท่องเที่ยวรวมกว่า 5,000 คน ที่เดินทางไปยัง อ เกาะกูด
ส่วนที่ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มีรถยนต์รอขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามไปเกาะช้าง กว่า 200-300 คัน
นายทวีศักดิ์ วงษ์วิลาส อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตราด เผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวในวันนี้มีมากตั้งแต่ช่วงเช้า และคาดว่าช่วงหยุดยาว 3 วัน เกาะช้าง จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
" นักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาเกาะช้างจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นช่วงหลังลอยกระทงไปแล้ว โดยจำนวนห้องพักในช่วงกลางเดือน ต.ค.นี้ไปจนถึงเดือน พ.ย.2568 ที่เป็นช่วงหน้าไฮซีซั่นถูกจองแล้วถึงร้อยละ 80 เนื่องจาก เกาะช้าง ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สงบและน่าเที่ยวแบบครอบครัว เนื่องจากมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่อยู่บนเกาะและแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำดูประการังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต"
อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตราด ยังเผยถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ไม่มีผลกระทบใดๆในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเกาะกูด เกาะหมาก และเกาะช้าง ส่วนเริ่องที่ เกาะช้าง เป็นพื้นที่เขตกฏอัยการศึก ก็ไม่มีผลกระทบใดๆ โดยเฉพาะในเรื่องของความไม่ปลอดภัย และยืนยันว่ส เกาะช้าง ยังท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน
ด้าน ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด เผยว่าหมู่เกาะทะเลตราด มีเกาะหลัก 3 เกาะ คือ เกาะกูด เกาะหมาก และเกาะช้าง ซึ่งในช่วงไฮซีซันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก แต่ก็ต้องยอมรับว่ากระแสความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา มีส่วนสร้างผลกระทบในด้านความเชื่อมั่นบ้าง
" แต่ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ว่า การท่องเที่ยวใน 3 เกาะหลักมีความปลอดภัยและไม่ใช่พื้นที่การสู้รบ นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ซึ่งคาดว่าช่วงหยุดยาว 3 วันนี้ จะมีนักท่องเที่ยวใน อ.เกาะกูด ที่มีเกาะกูดและเกาะหมาก มากกว่า 5,000 คน ส่วนเกาะช้างคาดว่าจะมีมากกว่าเกาะกูดหลายเท่า"
นอกจากนี้ ททท.สำนักงานตราด ยังจะเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาในปี 2568 และปี 2569 ซึ่งจะมีการแถลงข่าวในกลางเดือน ต.ค.นี้ด้วย