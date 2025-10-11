xs
xsm
sm
md
lg

หยุดยาว3วันนักท่องเที่ยวทะลักเกาะล้าน ถนนสุขุมวิทรถติดยาวกว่า 500 ม.-ท่าเทียบเรือแน่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- หยุดยาว 3วัน นักท่องเที่ยวแห่พักผ่อน-เล่นน้ำที่ เกาะล้าน เมืองพัทยา ทำท่าเทียบเรือ​แหลม​บาลีฮาย คึกคักตลอดวัน เจ้าท่าสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำ ขณะการจราจรบนถนนสุขุมวิทรถติดยาวกว่า 500 เมตร

วันนี้ (11 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าคึกคักรับวันหยุดยาว11-13 ต.ค. 2568โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลเดินทางมาลงเรือโดยสารเพื่อเดินทางไปพักผ่อนและเล่นน้ำยังเกาะล้าน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังของเมืองพัทยา 

โดยพบว่าตลอดทั้งวันนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางมาทั้งแบบครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ต่างทยอยขึ้นเรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ทที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย  ส่งผลให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารและสปีดโบ๊ท มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน



ด้าน เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ได้บูรณาการ​การทำงานร่วเจ้าหน้าที่​เมืองพัทยา ดูแลความปลอดภัยเน้นย้ำให้ผู้โดยสารทุกคนสวมเสื้อชูชีพตลอดระยะเวลาการเดินทางทางเรือ เพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

ส่วนการจราจรบนถนนสุขุมวิท พัทยาใต้ พบว่าการจราจรติดขัด และมีรถติดเป็นระยะทางยาวกว่า 500 เมตร









หยุดยาว3วันนักท่องเที่ยวทะลักเกาะล้าน ถนนสุขุมวิทรถติดยาวกว่า 500 ม.-ท่าเทียบเรือแน่น
หยุดยาว3วันนักท่องเที่ยวทะลักเกาะล้าน ถนนสุขุมวิทรถติดยาวกว่า 500 ม.-ท่าเทียบเรือแน่น
หยุดยาว3วันนักท่องเที่ยวทะลักเกาะล้าน ถนนสุขุมวิทรถติดยาวกว่า 500 ม.-ท่าเทียบเรือแน่น
หยุดยาว3วันนักท่องเที่ยวทะลักเกาะล้าน ถนนสุขุมวิทรถติดยาวกว่า 500 ม.-ท่าเทียบเรือแน่น
หยุดยาว3วันนักท่องเที่ยวทะลักเกาะล้าน ถนนสุขุมวิทรถติดยาวกว่า 500 ม.-ท่าเทียบเรือแน่น
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น