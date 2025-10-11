สระแก้ว - บรรยากาศบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ยังคึกคักไปด้วยกลุ่มพลังมวลชนที่เดินทางมาให้กำลังใจ จนท.ชายแดน ด้าน“กัน จอมพลัง” ลำเลียงอีก 20ตู้คอนเทนเนอร์เสริมกำลังรบด้านจิตวิทยา ลั่นไม่หยุดใช้รถเครื่องเสียง
วันนี้ ( 11 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ว่ายังคงคึกคักจากกลุ่มพลังมวลชนที่ทยอยเข้าพื้นที่บ้านเพื่อให้กำลังใจทหารอย่างคึกคัก รวมทั้งยังมารอติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของกองทัพในการขับไล่กลุ่มชาวกัมพูชาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ฝั่งไทยอย่างผิดกฎหมาย
โดยพบว่า ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามีขบวนรถยนต์ส่วนตัวและรถกระบะของประชาชนจากหลายอำเภอ เช่น อรัญประเทศ ตาพระยา และวังน้ำเย็น ทยอยเข้าพื้นที่ทขณะบางกลุ่มนำธงชาติไทยมาประดับและโบกสะบัดตลอดเส้นทาง
ก่อนร่วมกันร้องเพลงชาติและเพลงปลุกใจเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าแนวหน้า
ด้าน คุณยายนิภา อายุ 83 ปี ที่เดินทางมาจาก อ.อรัญประเทศ เล่าว่าตนเองเดินทางมาให้กำลังใจทหารเป็นประจำทุกวัน และยืนยันว่าจะไม่ถอยหากสถานการณ์มีความจำเป็น ที่สำคัญยังเตรียมหนังสติ๊กมาด้วยเพื่อช่วยทหารไล่ยิงเขมรให้หนีไปจากแผ่นดินไทย
ขณะที่ “กัน จอมพลัง” หรือนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและนักช่วยเหลือสังคม พร้อมทีมงาน “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” ได้นำตู้คอนเทนเนอร์อีก 20 ตู้เข้าเสริมพื้นที่บ้านหนองจานเพื่อนำไปจัดเรียงในจุดพักชั่วคราวภายในหมู่บ้าน ใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์และสิ่งของที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของมวลชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
พร้อมบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดทยอยเดินทางมาจากชลบุรี เพื่อนำไปเสริมแนวป้องกันบริเวณหลักเขตแดนที่ 46 ตลอดแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ในครั้งนี้ ใช้เส้นทางที่มีความแคบและซับซ้อน จึงต้องมีการจัดระเบียบการเข้า-ออกของรถบรรทุกและรถเครนอย่างรอบคอบ
โดยได้การสนับสนุนด้านการลำเลียงจาก กองทัพภาคที่ 1 ในการประสานงานเคลื่อนย้ายจึงเป็นไปอย่างปลอดภัยและเรียบร้อย
" ตู้คอนเทนเนอร์ชุดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพื้นที่แนวชายแดนของกลุ่มภาคประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการลำเลียงชุดแรกเข้ามาแล้วเมื่อสองวันก่อน และความร่วมมือและพลังจากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ ทำให้การจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ได้ครบ 60 ตู้ตามแผนงานที่วางไว้ และจะทยอยขนส่งมาสมทบในพื้นที่ต่อเนื่อง โดยยืนยันว่า การดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปเพื่อเสริมความมั่นคงของพื้นที่ชายแดน และให้กำลังใจทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า"
โดยยืนยันว่า “ปฏิบัติการด้าสจิตวิทยา” ด้วยการใช้รถเครื่องเสียงเปิดเสียงจำลองทั้ง เสียงเครื่องบิน และเสียงร้องโหยหวน เพื่อรบกวนและสร้างความตื่นตระหนกให้กับกลุ่มชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จะดำเนินการต่อไปควบคู่กับกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามรับรู้ถึงความจริงว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นของประเทศไทย
" จากนี้ยังจะยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกหลายรูปแบบ เพื่อยืนยันสิทธิ์และศักดิ์ศรีของคนไทยในพื้นที่ชายแดน และขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งแรงใจให้เจ้าหน้าที่แนวหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป" กัน จอมพลัง กล่าว
ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงเพิ่มกำลังลาดตระเวนและเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดน โดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อระหว่างบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางสถานการณ์ ทั้งยังมีการตั้งจุดตรวจสังเกตการณ์เพิ่มเติมเพื่อควบคุมการเข้า–ออกของบุคคลภายนอก
และจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีประกาศหรือมาตรการใหม่จากฝ่ายกองทัพเกี่ยวกับแนวทางการจัดการกับกลุ่มชาวกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ ขณะที่ประชาชนไทยในพื้นที่ยังคงจับตาและรอฟังท่าทีอย่างใกล้ชิด แต่สถานการณ์โดยรวมในเช้าวันนี้ถือว่ามีความตึงเครียด แม้จะอยู่ในความสงบเรียบร้อย