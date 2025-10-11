หวีดร้องกันระงม!กระบะติดคอกขนพม่าเต็มคันแหกด่านชนรถตร.พัง ก่อนพุ่งลงข้างทางหวิดดับยกคัน

ตาก - ตำรวจ-ปกครอง พร้อมทหาร ฉก.ราชมนู ผนักกำลังตั้งจุดสกัด..เจอกระบะติดคอกขนต่างด้าวแหกด่านฯ-ชนชนรถทรานฟอร์เมอร์ สส.ภ.6 พังเสียหาย ก่อนบึ่งหนีต่อรถเสียหลักพุ่งลงข้างทาง จนแรงงานเมียนมาที่นั่งมาในรถรวม 9 ชีวิต หวีกร้องกันสุดชีวิต หวิดดับสังเวย
พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.เดชพล เปรมศิริ ผบก.สส.ภ.6, พ.ต.อ.ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ รอง ผบก.สส.ภ.6, พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ ออมสิน ผกก.สืบสวน ภ.จว.ตาก, พ.ต.อ.วรเชษฐ์ พลขันธ์ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.6 ตร.สภ.พบพระ มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/ร.421 ฉก.ราชมนู ตั้งด่านบนเส้นทางบ้านแม่ละเมา ม.2 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อสกัดการลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว
กระทั่งกลางดึกเวลาประมาณ 22.40 น.(10 ต.ค.) เกิดเหตุรถกระบะติดคอกเหล็กแหกด่านชนรถทรานฟอร์เมอร์ สส.ภ.6 ที่จอดอยู่ พังเสียหาย แล้วเร่งเครื่องหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงไล่ล่าติดตาม กระทั่งรถเป้าหมายเสียหลักพุ่งลงพงหญ้าข้างทาง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่า ท้ายกระบะที่ติดคอกเหล็กมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานั่งอยู่ 8 ราย อีก 1 ราย นุ่งหน้ารถคู่คนขับ ซึ่งต่างอยู่ในสภาพตกใจหน้าซีดเผือดกันหมด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังติดตามจับกุมรถนำทางได้อีก 1 คัน
รวมผู้ต้องหาทั้งสิ้น 11 ราย เป็นชาว ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 2 ราย ซึ่งคนขับรถขนแรงงานต่างด้าวและรถนำทาง ที่เหลืออีก 9 ราย เป็นแรงงานชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง
สอบสวนคู่หูคนขับรถกระบะติดคอกขนแรงงานต่างด้าวและรถนำทาง ที่เป็นชาว ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ ทั้งคู่ สารภาพว่า ใช้รถจักยานยนต์ wave 125 สีเทา ทะเบียนตาก นำทางกระบะติดคอก ไปรับต่างด้าว 9 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 2 คน จากบริเวณใกล้ๆกับสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งพื้นที่หมู่ 2 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อจะนำไปส่งที่หมู่บ้านแม่ละเมา ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ แลกค่าจ้างหัวละ 500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
จนท.ตำรวจ แจ้งข้อกล่าวหาคู่หูคนขับกระบะขนแรงงานต่างด้าวและคนขับมอเตอร์ไซค์นำทาง ฐานให้การช่วยเหลือ ซ่อนเร้นเพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม ส่วนแรงงานต่างด้าว(ผู้ต้องหาที่ 3-11) มีความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย” โดยผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ส่วนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.พบพระ ดำเนินคดีต่อไป