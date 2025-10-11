สระแก้ว- "วีระ " ขีดเส้นตายสิ้นเดือน ต.ค.ทหารไทยขับไล่เขมรออกจากพื้นที่บ้านหนองจานไม่ได้ พร้อมร่วมชาวบ้านขับไล่เอง ชี้หากไล่ผู้บุกรุกได้สำเร็จ ถือเป็นจุดเริ่มต้นทวงคืนพื้นที่อื่น ๆ
วันนี้ ( 11 ต.ค.) นายวีระ สมความคิด ในฐานะตัวแทนชาวบ้านหนองจาน ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการอพยพออกจากพื้นที่ของชาวเขมรที่บุกรุกเข้าอธิปไตยไทย พร้อมให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงท่าทีต่อสถานการณ์ หลังพ้นกำหนดวันที่ 10 ที่.ต.ค.ได้มีการหารือร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่
และเห็นพ้องกันว่า หากกองทัพไทย ยังไม่สามารถขับไล่ชาวเขมรที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ได้ภายในระยะเวลาอันใกล้ ชาวบ้านจะดำเนินการขับไล่กันเอง แม้จะยังไม่ได้ระบุแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยได้ขีดเส้นตายให้ถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้
" การรวมตัวของมวลชนและชาวบ้านหนองจานที่ผ่านมาไม่ได้มีเจตนากดดันหรือขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ แต่เป็นการมาให้กำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติของกองทัพ ที่ดำเนินการตามกรอบกฎหมาย เพื่อทวงคืนผืนแผ่นดินไทยอย่างถูกต้องตามขั้นตอน โดยชาวบ้านทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ"
นายวีระ ยังกล่าวว่าพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ที่หากประเทศไทยยึดคืนพื้นที่และขับไล่ผู้บุกรุกออกไปได้สำเร็จ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทวงคืนพื้นที่อื่น ๆ ที่ถูกบุกรุกกลับมาเป็นของไทยได้อีกด้วย
ด้านชาวบ้านหนองจาน ที่เดินทางมาติดตามสถานการณ์ บอกว่าเมื่อไม่นานมานี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้ลงพื้นที่มาพบปะประชาชนและยืนยันว่า กองทัพ จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยใช้ยุทธวิธีทางทหารจาก “เบาไปหนัก” ในแนวหลักเขตที่ 46-47 บริเวณบ้านหนองจาน และแนวหลักเขตที่ 42-43 ในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการที่ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ได้นำรถเครื่องเสียงมาเปิดเสียงดังรบกวนฝั่งกัมพูชาา ในยามค่ำคืนได้สร้างความสะใจให้กับชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว เป็นอย่างมากและยังมองว่าเป็นการ “เอาคืน” ทางจิตวิทยา หลังจากที่ที่ผ่านมา ฝั่งกัมพูชามักแสดงพฤติกรรมยั่วยุต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ที่ชาวบ้านรู้สึกชอบใจเป็นอย่างมาก
ขณะที่บรรยากาศบริเวณบ้านหนองจาน พบว่าตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาได้มีประชาชนประมาณ 30-50คนเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร โดยมีสื่อมวลชนหลายสำนัก ปักหลักติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด