พุทธศาสนิกชนเนืองแน่นร่วมตักบาตรเทโวโรหะณะ@เขาภูสิงห์เมืองน้ำดำ

กาฬสินธุ์-พุทธศาสนิกชนเนืองแน่นร่วมตักบาตรเทโวโรหะณะ เขาภูสิงห์ พระสงฆ์กว่า 300 รูป เดินลงบันไดสวรรค์ 654 ขั้น ผ่านถนนเทโวฯ ระยะทางกว่า 2 กม. ชมขบวนเทวดา นางฟ้าสุดอลังการ และเปรต สร้างสีสันงานบุญยิ่งใหญ่ เผยช่วยกระตุ้นบรรยากาศท่องเที่ยวคึกคัก เงินสะพัดท้องถิ่นหลายล้านบาท
ที่เชิงเขาภูสิงห์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระหรมภูมิปาโล ครั้งที่ 21 โดยมี นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวกัญญาภัค แจ่มใส นายอำเภอสหัสขันธ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนภสร พระยาลอ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตีตำบลโนนบุรี นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม นายนิติธร ขันผง ส.อบจ.เขตอ.สหัสขันธ์ พร้อมส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง
โดยปีนี้ พระเมธีวัชราจารย์, ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ 300 รูป ออกรับบิณฑบาต เดินลงจากยอดเขาภูสิงห์ ผ่านบันไดสวรรค์ 654 ขั้น ลงมายังถนนเทโวระยะทางกว่า 2 กม. ซึ่ง นายวิจิตร งามชื่น โยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์ รับบทเทวดาลั่นฆ้องชัย นำขบวนจำลองเรื่องราวในพุทธกาล ครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์ โดยมี พระอินทร์ พระพรหม เทวดา นางฟ้า ร่วมส่ง ขณะเบื้องล่างนอกเหนือจากมนุษย์ที่รอทำบุญแล้วยังมีเปรตที่มารอรับส่วนบุญจำนวนมาก ทำให้ในห้วงเวลาออกพรรษา เรียกอีกชื่อว่า วันพระเจ้าเปิดโลก
นางสาวกัญญาภัค แจ่มใส นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวถึงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวฯ จุดประสงค์หลักคือการสืบสานงานประเพณีของชุมชน ปีนี้เป็นปีที่ 21 ตามด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศการซื้อขายที่คึกคัก ปีนี้ในแต่ละวันที่จัดงานมีนักท่งเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่าวันละ 2,000 คน โดยคาดว่าเงินจะสะพัดประมาณ 3-5 ล้านบาท ส่วนภาพรวมของบรรยากาศประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะฯ นักท่องเที่ยว พุทธศาสนิกชน ยังคงเดินทางมาจำนวนมาก ราว ๆ 25,000 คน
“ในภาพรวมของอำเภอสหัสขันธ์ ในช่วงการจัดงานประเพณีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก ถูกจองเต็ม เงินสะพัดในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อย ซึ่งในระยะยาวจะต้องถอดบทเรียนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในชุมชนอย่างหลากหลายเป็นจุดเด่นของอำเภอสหัสขันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้โลกดึกดำบรรพ์ ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขา 3 ลูก หรือการท่องเที่ยวทางน้ำกับทัศนยีภาพที่สวยงามของสะพานเทพสุดา” นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าว
ด้านพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ปีนี้ทางวัดได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่ร่วมจัดงานให้บรรลุตามวัตประสงค์ ทั้งนี้คณะสงฆ์อำเภอสหัสขันธ์ ได้พร้อมใจจัดงานขึ้นเพื่อเป็นอีกกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงร่วมสร้างเศรษฐให้กับชุมชน ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมแรง ร่วมใจ จัดงานได้สำเร็จ สิ่งสำคัญตือการทำให้บรรยากาศ ปลายฝนต้นหนาวได้กลับมาคึกคัก เป็นภาพเศรษฐกิจชาวบ้านได้ขายของ มีรายได้ จากงานบุญ
“นอกเหนือจากการทำบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 21 เป็นการหลอมรวมใจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และวัด ที่แสดงออกให้เห็นความศรัทธาในการทำบุญ ยังไม่เสื่อมคลาย ซึ่งข้าวสารอาหารแห้ง นม ขนม จะถูกคัดแยกและเตรียมส่งมอบให้กับเด็ก ๆ นักเรียนในพื้นที่ เสบียงอาหารสำหรับเด็ก ๆ ต่อไป”