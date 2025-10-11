คึกคักรับไฮซีซัน! นักท่องเที่ยวแห่จองคิวซิ่ง ATV กินพิซซ่าเตาถ่าน ไร่ตาปายายม้าย

สุโขทัย – เปิดแค่ไม่กี่เดือนกลายเป็นหมุดหมายขาลุยรับปลายฝนต้นหนาวย่างไฮซีซันเพิ่มอีก..นักท่องเที่ยวแห่จองคิวสนามควบ ATV ลุยป่าลุยโคลน/เช็คอินคู่วิวเขาหลวง เต็มทุกสัปดาห์ - แต่งหน้าพิซซ่าเตาถ่านกินเอง ราคาแค่ถาดละร้อย
“ไร่ตาปายายม้าย” ที่ตั้งอยู่หมู่ 2 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก หลังมีการเปิดสนามขับรถ ATV ที่สนุกสุดมัน พร้อมกับกิจกรรมทำพิซซ่าเตาถ่านในราคาย่อมเยา โดยให้ลูกค้านักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแต่งหน้าพิซซ่าเองกับมือด้วย
นางกรรณิการ์ ผ่องทอง เจ้าของไร่ บอกว่า ร้านพิซซ่าเตาถ่านเปิดมานาน 4 ปีแล้ว แต่สนามขับรถ ATV เพิ่งจะทำได้ 3-4 เดือน เสียงตอบรับดีเกินคาด มีลูกค้าในพื้นที่และต่างจังหวัด จองคิวสนามขับรถเต็มทุกสัปดาห์ เพราะชอบในบรรยากาศร่มรื่น พื้นที่กว้างกว่า 100 ไร่ ได้ขับ ATV ลุยป่า ลุยโคลน ลอดซุ้มต้นไม้ ป่าไผ่ พร้อมแวะจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆ เท่ๆ คู่กับวิวเขาหลวง สวนดอกไม้ แล้วยังมีลำธารน้ำใสไหลเย็นให้นั่งพักผ่อน เดินเล่นชิวๆ อีก
ขณะที่นักท่องเที่ยวก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน บอกว่า ชอบบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายของที่นี่ สนามขับรถ ATV ก็สนุกมากๆ มันมากๆ ตื่นเต้นตลอดเส้นทาง คุ้มค่าที่ได้มาเที่ยว แล้วยังได้กินพิซซ่าเตาถ่าน แต่งหน้าพิซซ่าเองด้วย ราคาไม่แพง แค่ถาดละ 100 บาท มีทั้งหน้าแฮม ฮอทดอก ปูอัด ผักรวม ทางร้านคิดสูตรผสมแป้งเอง อบด้วยเตาถ่าน หอม อร่อย
ทั้งนี้ ไร่ตาปายายม้าย จะเปิดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-17.00 น. ติดต่อจองคิวสนาม ATV ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Pizza เตาถ่าน Byไร่ตาปลายายม้าย