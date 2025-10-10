รัวมีดแทงวินวัย 66 ดับคาริมทาง คาดปมกู้เงิน–แย่งผู้โดยสาร

นครปฐม - ตร.เร่งล่ามือมีดฆ่าวินรุ่นใหญ่เมืองสามพราน หลังพบศพถูกแทง 8 แผลคาถนนซอยไร่ขิง 26 เผยผู้ตายมีปากเสียงกับวินต่างท่ารถ ก่อนสิ้นใจคาที่ คาดสาเหตุโยงปล่อยเงินกู้ 4 แสน คืนไม่ครบ หรือขัดแย้งแย่งลูกค้า–ตีไก่
วันนี้( 10 ต.ค.) ร.ต.ท.จิราภัค วิริยะไกรศรีกุล พนักงานสอบสวนเวร สภ.โพธิ์แก้ว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รับแจ้งเหตุแทงกันมีผู้เสียชีวิต บริเวณซอยไร่ขิง 26 หมู่ 14 ตำบลไร่ขิง จึงประสานชุดสืบสวน สภ.โพธิ์แก้ว แพทย์เวร รพ.สามพราน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบศพ นายเกื้อ สิงห์สนั่น อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/840 หมู่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นอนหงายเสียชีวิตริมทาง สวมเสื้อวินรับจ้างเบอร์ 1 ตรวจพบมีบาดแผลถูกแทงบริเวณศีรษะ คอ และหน้าอก รวม 8 แผล ห่างออกไปไม่ไกลพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ สีแดง–ดำ ทะเบียน กกบ 972 สมุทรสาคร ล้มอยู่ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า พื้นที่ดังกล่าวมักมีการนำไก่มาชนกันเป็นประจำ และผู้ตายก็ชื่นชอบการตีไก่ อีกทั้งยังขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่วินหน้า รพ.วิชัยเวช อ้อมน้อย ก่อนเกิดเหตุชาวบ้านเห็นร่างของนายเกื้อนอนอยู่ข้างทาง คิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถล้ม แต่เมื่อเข้าไปดูพบว่าเสียชีวิตแล้วและมีบาดแผลถูกแทง
มีพยานระบุว่า ก่อนเสียชีวิตผู้ตายเคยมีปากเสียงกับชายขับวินจักรยานยนต์อีกคน ซึ่งอยู่ต่างท่ารถกัน แต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นเรื่องใด
น.ส.เอ (นามสมมติ) บุตรสาวของผู้ตาย ให้ข้อมูลว่า พ่อเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา ไม่ยอมใคร อาจมีปากเสียงกับคนขับวินคนอื่นได้ง่าย โดยเฉพาะเรื่องแย่งผู้โดยสาร อีกทั้งพ่อยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการตีไก่ และมีการปล่อยเงินกู้รวมกว่า 400,000 บาท แต่ได้รับคืนเพียง 200,000 บาท จึงไม่ตัดประเด็นใดทิ้งว่าอาจเป็นชนวนเหตุสังหาร
ขณะที่ นางแดง (นามสมมติ) ภรรยาผู้ตาย เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ก่อนเสียชีวิตสามีมักขับวินร่วมกับลูกชายและลูกสาวอยู่ในละแวกเดียวกัน และมักแวะมาเล่นกับหลานบ่อยครั้ง โดยก่อนเกิดเหตุยังพูดเป็นลางว่า “ตากับยายคงอยู่ด้วยกันไม่นาน” ไม่คิดว่าจะมาถูกฆ่าจนเสียชีวิต
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่า สาเหตุอาจเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว ทั้งเรื่องการปล่อยเงินกู้ การแย่งผู้โดยสาร หรือปัญหาจากการตีไก่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป