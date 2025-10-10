“นายเงี๊ยบ” สู้เศรษฐกิจฝืด! ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาดังจัดโปร “ลุ้นจับไข่นายเงี๊ยบ” แจกไอโฟน 17 คืนกำไรให้ลูกค้า สร้างรอยยิ้มแทนความเครียด

นครปฐม - เจ้าสัวเงี๊ยบสวนกระแสเศรษฐกิจซบ จัดแคมเปญใหญ่ “ชวนจับไข่นายเงี๊ยบ” ลุ้น iPhone 17 ที่พักหรู เครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลนับแสนบาท หวังกระตุ้นยอดขาย–สร้างบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง พร้อมฝากภาครัฐเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้า
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่งต้องดิ้นรนหาทางรอด ล่าสุด ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ ย่านพุทธมณฑลสาย 4 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ร้านดังเจ้าของรางวัล มิชลินไกด์ บิบกรูมอง 5 ปีซ้อน ได้เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “ลุ้นจับไข่นายเงี๊ยบ” เพื่อคืนกำไรให้ลูกค้าและกระตุ้นยอดขาย สร้างบรรยากาศแห่งความสุขท่ามกลางความเครียดของผู้บริโภคในยุคต้นทุนสูง
นายสมชาติ สาลีพัฒนา หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เจ้าสัวเงี๊ยบ” ผู้บริหารร้าน เปิดเผยว่า ในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองนี้ ธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบหนัก ทั้งต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถปรับขึ้นราคาขายได้ จึงจำเป็นต้องหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้ายังคงกลับมาใช้บริการ โดยนำแนวคิดการตลาดแบบห้างสรรพสินค้ามาปรับใช้กับร้านอาหารชุมชน
“ตอนนี้ต้องพึ่งตัวเอง ปรับแนวคิดให้สนุก แทนที่จะเครียดกับเศรษฐกิจ เราเปลี่ยนมาแจกโชคให้ลูกค้า ลุ้นไอโฟน 17 กันดีกว่า” เจ้าสัวเงี๊ยบกล่าวพร้อมยิ้ม
โดยกิจกรรม “ลุ้นจับไข่นายเงี๊ยบ” จัดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ลูกค้าที่รับประทานอาหารภายในร้านครบ 800 บาทต่อใบเสร็จ (รวมร้านกาแฟและร้านของฝากในพื้นที่เดียวกัน) จะได้รับสิทธิ์ร่วมชิงรางวัลใหญ่ ได้แก่ โทรศัพท์ iPhone 17 มูลค่า 29,900 บาท กิ๊ฟวอยเชอร์ที่พักหรูบนแพ ดาบทอง ริมแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 รางวัล ของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าและของกิ๊ฟช็อป อีกหลายรายการ รวมมูลค่านับแสนบาท
สำหรับ ลูกค้าที่ร้านสาขาบางขุนนนท์ยังสามารถนำใบเสร็จมาใส่กล่องชิงโชคได้ที่สาขาพุทธมณฑลสาย 4 ได้เช่นกัน โดยทุกใบเสร็จยังมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม “ล้วงไข่ทองคำ” เพื่อรับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกครั้ง
เจ้าสัวเงี๊ยบ เผยว่า แม้เศรษฐกิจไม่เอื้อ แต่ร้านยังคงยึดมั่นในคุณภาพอาหาร ไม่ลดปริมาณหรือคุณภาพแม้ต้นทุนสูงขึ้น พร้อมเดินหน้าสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้ลูกค้าในยามยาก “ช่วงนี้ทุกคนเครียด ผมเลยอยากทำให้ร้านเรากลายเป็นที่พักใจของลูกค้า อยากให้ทุกคนคิดบวก สนุกกับชีวิต และยังมีลุ้นโชคกลับบ้านไปด้วย”
นอกจากนี้ เจ้าสัวเงี๊ยบยังฝากถึงภาครัฐว่า ถึงเวลาที่ต้องเร่ง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้ที่มั่นคงและช่องทางจำหน่ายที่คล่องตัว เพราะเมื่อเศรษฐกิจระดับล่างดีขึ้น ส่วนอื่น ๆ ของประเทศก็จะขับเคลื่อนไปได้ด้วย
“ผมเชื่อว่าเราจะผ่านช่วงยากนี้ไปได้ ถ้าไม่ท้อ และหาทางทำให้เศรษฐกิจเคลื่อนไหวด้วยพลังของคนตัวเล็ก ๆ เหมือนเราทำอยู่ตอนนี้” เจ้าสัวเงี๊ยบ กล่าวปิดท้าย