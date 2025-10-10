ฝนถล่มพัทยานานกว่าชั่วโมง ทำถนนเลียบทางรถไฟน้ำท่วมขัง- รถเล็กสัญจรไม่ได้

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ฝนถล่มพัทยานานเกือบชั่วโมง ทำถนนเลียบทางรถไฟน้ำท่วมขัง- รถเล็กสัญจรไม่ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ ( 10 ต.ค.) ได้มีฝนตกหนักยาวนานกว่า 1 ชั่วโมงในพื้นที่เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณถนนเลียบทางรถไฟซอยเขาตาโล ไปยังซอยหลังวัดธรรมสามัคคี ซึ่งระดับน้ำสูงจนรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
โดยเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง และห้ามรถเล็กผ่านจุดที่มีระดับน้ำสูง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หลังจากฝนหยุดตก เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถกลับมาใช้เส้นทางจราจรได้ตามปกติภายในเวลาไม่นาน