สอ.รฝ.รวมพลังพัฒนาวัด สร้างความดี ถวายเป็นพระราชกุศล วันนวมินทรมหาราช

ศูนย์ข่าวศรีราชา- สอ.รฝ.รวมพลังพัฒนาวัดเขาบายศรี สร้างความดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
วันนี้ ( 10 ต.ค.) พลเรือตรี เอตม์ ยุวนางกูร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) พร้อมด้วย นางอริสรา ยุวนางกูร ประธานชมรมภริยา สอ.รฝ.เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการร่วมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ พัฒนา ทำความสะอาด ตัดต้นไม้ ต้นหญ้า และเก็บขยะในพื้นที่วัดเขาบายศรี ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ชมรมภริยา กำลังพล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนกว่า 200 คนเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของกําลังพล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในการสร้างคุณงามความดี และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี