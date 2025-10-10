ตึงเครียดแต่เช้า!! ชายแดนบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว เขมรเสริมกำลังทหารกว่าเท่าตัวส่วนมวลชนทยอยเข้าพื้นที่

สระแก้ว- เริ่มตึงเครียด ชายแดนบ้านหนองจาน -หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ฝ่ายเขมรเสริมมวลชน-กำลังทหารกว่าเท่าตัว คาดหลังเที่ยงมาอีกเพียบ ขณะฝั่งไทยยังเฝ้าดูสถานการณ์ใกล้ชิด เตือนชาวบ้านอย่าเข้าพื้นที่เสี่ยง
วันนี้ (10 ต.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านซึ่งเหน้าที่กองกำลังบูรพา ได้ใช้ โดรนบินสำรวจพื้นที่แนวชายแดนทั้งสองจุด เพื่อประเมินสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของมวลชนทั้งสองฝั่ง พบว่าความเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตาเป็นอน่างยิ่ง
โดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว ที่มีกลุ่มมวลชาวกัมพูชาประมาณ 30–40 คนทยอยมารวมตัวอยู่บริเวณใกล้แนวรั้วลวดหนามในลักษณะรอดูสถานการณ์ บางส่วนถือกล้องโทรศัพท์ถ่ายภาพและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของตนเอง
ขณะที่ฝั่งไทยยังมีเจ้าหน้าที่ทหาร กองกำลังบูรพาประจำจุดคอยสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง
ส่วนในพื้นที่บ้านหนองจาน ซึ่งถือเป็นแนวพื้นที่อ่อนไหวมากที่สุดจากกรณีพิพาทเขตแดนที่ผ่านมา พบว่าทหารกัมพูชา ได้เสริมกำลังเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัว โดยเฉพาะในบริเวณ “เต็นท์สีฟ้า” ตั้งอยู่ประชิดแนวชายแดน พบกำลังพลหลายสิบนายผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอดแนว โดยส่วนติดอาวุธครบมือและมีลักษณะเฝ้าระวังใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย เผยว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวคาดว่าเกี่ยวข้องกับเดทไลน์ ที่ทาง จ.สระแก้ว กำหนดให้ชาวเขมรที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย ต้องอพยพออกทั้งหมดและขนย้ายสิ่งของออกไป
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินของหน่วยข่าวในพื้นที่คาดว่าในช่วงเที่ยงวันนี้ น่าจะมีมวลชนชาวเขมรเดินทางเข้ามาสมทบอีกหลายเท่าตัว โดย
เจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพา และหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ยังคงวางกำลังในพื้นที่อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งบินโดรนตรวจการณ์ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันและรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดน
ด้าน ผู้นำชุมชนฝั่งไทยและฝ่ายปกครองอำเภอโคกสูง ยังคงประสานงานกับชาวบ้านในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิด และขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แนวชายแดนในช่วงเวลานี้ เพื่อความปลอดภัย