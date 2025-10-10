เหมือนคอลเลกชันสมอแขเด๊ะ!สะพัด“บ้านใหญ่พิด’โลก”จ่อซื้อชุดรถขุด-หัวลากเทรลเลอร์ แจกทุกอำเภอ

พิษณุโลก – กระหึ่มทั้งเมือง..สะพัดหนึ่งใน “บ้านใหญ่พิษณุโลก” ตั้งแท่นจ่อซื้อแจกทุกอำเภอ..คอลเลกชันรถขุดดินตีนตะขาบแขนยาว-เทรลเลอร์หัวลาก ราคาเกือบ 15 ล้าน แบบเดียวกับอบต.สมอแข ที่ถูกร้อง ปปช.-สตง.สอบซื้อแพงกว่าตลาด ล่าสุดพบครุภัณฑ์รถรุ่นเดียวกัน-ซื้อจากบริษัทเดียวกัน โผล่ อบต.บึงพระ แล้ว
กรณีการร้องเรียน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก (ลงเลขรับเมื่อ 4 ก.ย. 2568) -สตง.พิษณุโลก (ลงรับที่ 9 ก.ย. 68) ให้ตรวจสอบ นายก อบต.สมอแข พิษณุโลกเมืองสองแคว และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบทั้งเล็กและใหญ่-เทรลเลอร์/พ่วงลาก เป็นเซ็ตเหมือนเป็นคอลเลกชัน ส่อทุจริตแพงกว่าราคาตลาดเกือบเท่าตัว
ล่าสุด โซเชียลฯมีการเผยแพร่ปรากฏภาพรถขุดดินตีนตะขาบแขน(บูม)ยาว ถูกแปะด้วยเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ และรถหัวลากติดโลโก้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จอดอยู่ข้างๆ เหมือนกับชุดคอลเลกชันรถขุดดินตีนตะขาบของ อบต.สมอแข ที่ถูกร้องเรียนด้วย (อ่านเรื่อง ร้อง ป.ป.ช.-สตง.ส่องคอลเลกชันรถขุด อบต.สมอแข พิษณุโลก ได้ที่ https://mgronline.com/local/detail/9680000095396)
ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบ พบว่า รถขุดดินตีนตะขาบ แขนยาว จัดซื้อจัดจ้างโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระนั้น เป็นรถ Hyundai ( ฮุนได ) รุ่น HX 220 HD เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 018-68-002 และรถหัวลาก ISUSU สีแดง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 012-68-001 เป็นรุ่นและชนิดเดียวกัน อบต.สมอแข โดยเจ้าหน้าที่อบต.บึงพระได้รับมอบจากบริษัทผู้ขายรายเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้เช่นกัน
นายเดชา ใจน้ำ ปลัดอบต.บึงพระ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า รถขุดดินตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาด 150 แรงม้า ยี่ห้อ รุ่น Hyundai ( ฮุนได ) รุ่น HX 220 HD สีเหลืองดำ 6 สูบ 4 จังหวะ ชนิดดีเซล ที่จัดซื้อ 1 คัน ผ่านการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ราคา 7,790,000 บาท (เทียบราคาของ อบต.สมอแขซื้อ 7,790,600 บาท จาก บ.มาส (ขอสงวนนาม) จังหวัดนนบุรี ต่ำกว่าเพียง 600 บาท) และรถยนต์หัวลาก พร้อมเทรลเลอร์กึ่งพ่วง ยี่ห้อ ISUSU 6 สูบ 4 จังหวะ 340 แรงม้า จำนวน 1 คัน ราคา 6,997,000 บาท
หัวกระดาษใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี จากบริษัท มาส (ขอสงวนนาม) จังหวัดนนบุรี ระบุลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ยอดเงินทั้ง 2 รายการ รวม 14,794,000 บาท(รวมภาษี)
ปลัดฯ อบต.บึงพระ ระบุ จนท.อบต.บึงพระได้จัดทำ TOR ถูกต้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอบจ.พล.และเทศบาลนครพิษณุโลกฯร่วมกำหนดคุณสมบัติหรือสเป็ก รถขุดดินตีนตะขาบแขนยาวและรถพร้อมเทรลเลอร์กึ่งพ่วง พร้อมยืนยันว่า ต้องซื้อตีนตะขาบแขนยาว เพราะที่ผ่านมาต้องไปเช่าจากเอกชนเพื่อทำงานขุดลอก จึงต้องซื้อเป็นของ อบต.บึงพระ เอง
ส่วนราคาอาจสูงไปบ้าง เพราะคุณสมบัติพิเศษ ตักเศษสวะได้ลึกและกว้าง เพราะบึงพระ มีคลอง 1 สายและยาวมาก รวมทั้งอยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงอาจแพงได้ เพราะไม่มีราคากลาง แตกต่างจากรถขุดดินตีนตะขาบ(บูมสั้น) ยี่ห้อฮุนไดชนิดเดียวกันขนาด 150 แรงม้าเท่ากัน แต่แขนสั้น ที่มีราคากลางกำหนดไว้ 4,733,000 บาท
ทั้งนี้หลังจากมีผู้ระบุว่า ผู้จัดทำ TOR มีพี่ใหญ่ อบจ.พล.-เทศบาลนคร พล. ร่วมด้วย ผู้สื่อก็ได้เดินทางไปตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่า มีรถหัวลาก เทรลเลอร์กึ่งพ่วง ยี่ห้อ ISUSU เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ปี 67 (013-67-0001) ปรากฏอยู่ใน ศูนย์เครื่องจักรกล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก บึงราชนก อ.วังทอง เช่นกัน
ส่วนข่าวลือสะพัดระบุว่า อบต.ท่าทอง จัดซื้อรถขุดดินตีนตะขาบแบบแขนยาวพร้อมเทรลเลอร์กึ่งพ่วง เป็นรุ่นและชนิดเดียวกันนั้น ล่าสุด ลงพื้นที่ตรวจสอบและได้รับการยืนยันจากผู้บริหารระดับสูงของ อบต.ท่าทอง ว่า ไม่ได้จัดซื้อรถชุดดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีกระแสข่าวดังไปทั่วพิษณุโลก อีกว่า คน “บ้านใหญ่” ของพิษณุโลกเมืองสองแคว เตรียมหารือกับสภาอบจ.พล.ให้ยกมือผ่านโครงการเพื่อจัดซื้อ รถตีนตะขาบแบบแขนยาวพร้อมชุดรถเทรลเลอร์กึ่งพ่วงราคา 14-15 ล้านบาทต่อชุด แจกให้ทั้ง 9 อำเภอของพิษณุโลก ว่ากันว่า คอลเลกชันรถขุด/เทรลเลอร์พ่วงลากนี้จะสั่งซื้อยกชุดจากบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาในรุ่นลูกอีกด้วย