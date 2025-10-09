ชาวบ้านชายแดนสระแก้วเร่งเสริมความแข็งแรงบังเกอร์ป้องกันภัย พร้อมรับเหตุรุนแรงวันขีดเส้นตาย

สระแก้ว- ชาวบ้านแนวชายแดนหนองจาน -หนองหญ้าแก้ว ช่วยกันเสริมบังเกอร์ป้องกันภัยรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในวันขีดเส้นตาย 10 ต.ค.นี้ที่เขมรต้องอพยพพ้นอธิปไตยไทย
จากสถานการณ์ความไม่มั่นใจว่าจะเกิดปะทะรุนแรงในวันที่ 10 ต.ค.2568 นี้หรือไม่ หลังจังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศขีดเส้นตายให้ชาวเขมรที่ปลูกบ้านรุกล้ำอธิปไตยของไทยบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน อ.โคกสูง ต้องอพยพออกจากพื้นที่ให้หมด ขณะที่ กรมป่าไม้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดป้ายประกาศ 3 ภาษาทั้ง ไทย อังกฤษ และกัมพูชา เรื่องการเอาผิดกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงถึง 15 ปีและปรับเป็นเงิน 100,000 บาท
จนทำให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่บ้านหนองจาน และหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ .สระแก้ว ได้ประกาศแจ้งเตือนลูกบ้านผ่านไลน์กลุ่มให้เตรียมพร้อมอพยพตามจุดที่กำหนดไว้ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยขณะชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนได้รวมตัวกันเสริมบังเกอร์เพิ่มเติมจากจุดเดิมที่มีอยู่ เพราะเกรงว่าจะไม่เพียงพอนั้น
วันนี้ ( 9 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ติดแนวชายแดนบ้านหนองจาน พบว่าชาวบ้านจำนวนมากได้ช่วยกันขนกระสอบทราย ตัดไม้ไผ่ และใช้ดินในพื้นที่ปรับเป็นแนวกำแพงเสริมความแข็งแรงของบังเกอร์ใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับคนได้มากขึ้นเนื่องจากกังวลว่าหากมีเหตุปะทะหรือยิงตอบโต้กัน บังเกอร์เดิมที่สามารถบรรจุคนได้เพียง 60–70 คน อาจไม่เพียงพอสำหรับการหลบภัยของชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน
ขณะที่ผู้นำชุมชนได้เข้ามาให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยและรูปแบบการจัดทำบังเกอร์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้ว่าสถานการณ์จะยังอยู่ในความควบคุม แต่เพื่อความปลอดภัย ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อน
เช่นเดียวกับ "น้องปีใหม่" ที่มีบ้านติดกับชายแดนบ้านหองหญ้าแก้วบอกว่าหลังผู้นำชุมชนได้มีประกาศแจ้งเตือนผ่านกลุ่มไลน์หมู่บ้าน ว่าหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ ซึ่ง จ.สระแก้ว ได้จัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัย เพื่อรองรับชาวบ้านจากแนวชายแดนทั้งหมดแล้วเช่นกัน
และจากการสังเกตพบว่าหลังมีการประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ติดแนวชายแดน หลายครอบครัวเริ่มทยอยเก็บข้าวของ เสื้อผ้า และของใช้จำเป็นใส่ลังพลาสติก เตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายได้ทันทีหากมีการสั่งอพยพ ขณะที่บางบ้านได้ขนย้ายผู้สูงอายุและเด็กเล็กออกไปอยู่กับญาติในพื้นที่ชั้นในของอำเภอแล้ว เพื่อความปลอดภัย
ขณะที่บรรยากาศโดยรวมในหมู่บ้านหนองหญ้าแก้ว และหนองจาน ยังเต็มไปด้วยความกังวล แม้ท้องฟ้าจะสงบเงียบ แต่ทุกสายตายังคงจับจ้องไปยังแนวชายแดนฝั่งกัมพูชา ที่มีเสียงเคลื่อนไหวของยานพาหนะและทหารอยู่เป็นระยะตลอดทั้งวัน ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทย ยังคงเดินลาดตระเวน และตั้งจุดสังเกตการณ์ตลอดแนวชายแดนเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิด
ด้านแหล่งข่าวจากหน่วยความมั่นคง บอกว่าขณะนี้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในทุกจุด โดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งถือเป็นจุดเปราะบางและอยู่ใกล้แนวชายแดนที่สุด พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานไทยมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่