อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบนโยบาย “สกร.” ขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ถึงทุกครัวเรือน

วันนี้( 9 ต.ค.) ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สกร. เพื่อยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัย
การลงพื้นที่ครั้งนี้มี นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้าร่วมจำนวนมาก ดร.เกศทิพย์ชื่นชมและขอบคุณบุคลากรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด
อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เน้นย้ำว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญของทุกครัวเรือน และเป้าหมายของ สกร. ภายใต้แนวคิด “เสริมงานเดิม สร้างงานใหม่ ให้เท่าทันสังคมโลก By สกร.” คือการพัฒนาและขยายโอกาสการเรียนรู้ให้เข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัย ผ่านการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง
ดร.เกศทิพย์ กล่าวว่า “สิ่งสำคัญคือการสร้างภาคีเครือข่ายและการเท่าทันวิวัฒนาการของโลก ให้ทุกครัวเรือนมีฐานการเรียนรู้ติดตัวไป ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างทักษะชีวิตและความมั่นคงให้กับครอบครัว ผ่าน สกร. เป็นตัวขับเคลื่อนของสังคมไทย”
นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ยังเน้นย้ำเรื่อง การอ่านเป็นประตูสู่ความสำเร็จ และยกตัวอย่างการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การอ่าน การฟัง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน
ภายหลังการมอบนโยบาย ดร.เกศทิพย์ และคณะยังได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ กลุ่มส่งเสริมคุณวุฒิตามระดับ กลุ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม “สกร.ศธ.รวมใจภักดิ์ รักแผ่นดิน” ปลูกต้นไม้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ที่โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย อำเภอบางปะอิน
ดร.เกศทิพย์ มั่นใจว่า ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สกร. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะสามารถนำนโยบายไปขับเคลื่อนภารกิจสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างโอกาส และสร้างอนาคตที่ดีให้กับประชาชนทุกวัยได้อย่างเต็มศักยภาพ