สำเร็จ! งาน MONEY EXPO UDONTHANI 2025 ยอดธุรกรรมกว่า 2.6 พันล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุดรธานี-ปลื้มผลจัดงาน MONEY EXPO UDONTHANI 2025 ประสบผลสำเร็จ ชาวอุดรฯและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานคึกคัก เผยยอดธุรกรรมทะลุ 2,600 ล้านบาท ประกันชีวิตครองแชมป์ยอดซื้อสูงสุด รองลงมาสินเชื่อบ้าน-เอสเอ็มอี

นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม Money Expo 2025 Udonthani
นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม เปิดเผยว่า มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 12 (Money Expo 2025 Udonthani) ที่จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคม 2568 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี ภายใต้แนวคิด “Resilient Wealth – การสร้างความมั่งคั่งทางการเงินแบบยืดหยุ่นเพื่อความยั่งยืน” ปิดฉากลงอย่างงดงาม มียอดธุรกรรมทางการเงินทั้งออฟไลน์และออนไลน์รวมกว่า 2,610 ล้านบาท จากผู้ใช้บริการกว่า 4,730 ราย

ธุรกรรมที่มียอดสูงสุดคือ ประกันชีวิต/ประกันภัยและแบงก์แอสชัวรันส์ รวมทุนประกันกว่า 830 ล้านบาท โดยลูกค้าสนใจแบบประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้น–ปานกลาง รับเงินคืนปีละ 8–10% ของทุนประกัน รวมถึงประกันบำนาญที่เริ่มรับเมื่ออายุครบ 60 ปี จ่ายต่อเนื่องถึงอายุ 85 ปี และประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายวงเงินคุ้มครองสูง ส่วนประกันภัยผ่านธนาคาร (แบงก์แอสชัวรันส์) ก็ได้รับความนิยม ทั้งประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, ประกันร้านค้า, ประกันโรคมะเร็ง และประกันสัตว์เลี้ยง (Pet Lover)

สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้าน ตามมาเป็นอันดับ 2 รวมวงเงินกว่า 730 ล้านบาท โดยมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือนแรก และคงที่ 0.72% ต่อปีใน 6 เดือนแรก พร้อมสิทธิ์ฟรีค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาท รวมทั้งมีทรัพย์ NPA ลดราคาสูงสุดถึง 70% ภายในงาน

อันดับ 3 ได้แก่สินเชื่อเอสเอ็มอี รวมวงเงินกว่า 290 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการให้ความสนใจสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ เช่น สินเชื่อระยะยาวอัตรา MRR+0.50% ต่อปี, วงเงินเบิกเกินบัญชี MRR+1.00% ต่อปี รวมถึง “สินเชื่อเสริมแกร่งเอสเอ็มอีเกษตรกร” ดอกเบี้ยต่ำใน 2 ปีแรก และ “สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์” สนับสนุนผู้เกษียณสร้างรายได้หลังเกษียณ






ส่วนเงินฝากและสลากออมทรัพย์ มียอดกว่า 230 ล้านบาท ประชาชนให้ความสนใจฝากเงินดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี และซื้อสลากออมทรัพย์เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ 30 ล้านบาท ขณะที่ บัตรเครดิต มีผู้สมัครกว่า 1,490 ราย รวมวงเงินกว่า 220 ล้านบาท

สำหรับงานมหกรรมการเงินครั้งต่อไปคือ Money Expo Chiangmai 2025 จัดขึ้นวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2568 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนภาคเหนือเข้าถึงบริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจรอย่างต่อเนื่อง

