เมืองพัทยา จัดระเบียบกิจกรรมท่องเที่ยว Sea Walker เกาะล้าน จี้ผู้ประกอบการจดทะเบียนก่อนออกใบอนุญาต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





ศูนย์ข่าวศรีราชา – เมืองพัทยา เดินหน้าจัดระเบียบกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลประเภท Sea Walker เกาะล้าน จี้ผู้ประกอบการเร่งจดทะเบียนก่อนพิจารณาให้ใบอนุญาตดำเนินการ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

วันนี้ ( 9 ต.ค.) นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา พร้อม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลประเภท “Sea Walker” หรือการเดินใต้ทะเล บริเวณเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อจัดระเบียบและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

การตรวจสอบในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางของเมืองพัทยา ที่ได้ประชุมกำหนดมาตรการควบคุมกิจกรรมทางน้ำให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง “การอนุญาตและการประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ” โดยเฉพาะกิจกรรม Sea Walker ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ


นายวุฒิศักดิ์ เผยว่าเมืองพัทยา ให้ความสำคัญสูงสุดกับ “ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว” โดยจะดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการแบบรายปี พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำ ระบบน้ำเสีย ใบท้ายเรือ และรายชื่อผู้ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการ Sea Walker ในพื้นที่รวมทั้งหมด 18 ราย แต่เปิดดำเนินการจริง 8 ราย เมืองพัทยา จึงได้ขอให้ทุกแห่งขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จในเดือน ต.ค.นี้ และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาตให้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้ระบบควบคุมเดียวกัน

รองนายกเมืองพัทยา กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเล และสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้มั่นคง ยั่งยืน และเป็นที่เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั่วโลก








