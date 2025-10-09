มวลชนทั่วสารทิศแห่ให้กำลังใจ จนท.ชายแดนบ้านหนองจาน ก่อนถึงวันขีดเส้นตาย 10 ต.ค.68

สระแก้ว- มวลชนทั่วสารทิศหลั่งไหลให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และทหารแนวหน้าบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว รอดูสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ก่อนถึงวันขีดเส้นตาย 10 ต.ค.68 ต้องอพยพออกจากอธิปไตยไทย เชื่อไม่ยอมออกง่ายๆ แน่นอน
ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศบริเวณพื้นที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว วันนี้ ( 9 ต.ค.) ยังคงคึกคักต่อเนื่อง ประชาชนจากหลายจังหวัดทั้งในพื้นที่ จ. สระแก้ว กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และปราจีนบุรี ทยอยเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำการอยู่แนวหน้า ก่อนถึง “วันขีดเส้นตาย” 10 ต.ค.2568 ที่ชาวเขมร จะต้องอพยพออกจากอธิปไตยของไทยโดยสิ้นเชิง
โดยได้เดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณแนวรั้วลวดหนามหน้าจุดเฝ้าระวัง เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพา และหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ รวมทั้งตำรวจ ตชด.ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง ท่ามกลางอากาศร้อนจัดและสภาพพื้นที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นแดง
ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “ต้องมาดูด้วยตาตัวเอง ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น” ท่ามกลางสีสันและสัญลักษณ์แห่งความรักชาติ ที่มีทั้งผ้าพันคอสีธงชาติ โบสีแดง–ขาว–น้ำเงินบนหน้าอก หลายคนเตรียมธงชาติมาด้วย ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงชาติไทยเสียงดังก้องไปทั่วแนวชายแดน
เพื่อส่งสารไปยังชาวกัมพูชาว่า “พื้นที่ตรงนี้คือแผ่นดินไทย และขอให้รีบกลับไปยังดินแดนของตนเอง”
โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างออกมาต้อนรับและขอบคุณประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจ พร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ และรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ชายแดน
ด้านมวลชนหลายคนยอมรับว่าในใจลึก ๆ ยังแอบหวังให้สถานการณ์คลี่คลายลงโดยไม่เกิดการเผชิญหน้า หรือการปะทะใด ๆ แต่ด้วยประสบการณ์และสัญชาตญาณของคนชายแดน หลายฝ่ายยังคงเชื่อว่า ฝั่งกัมพูชา จะไม่ยอมถอนตัวออกจากพื้นที่ของไทยโดยง่าย
และจากการสำรวจบรรยากาศโดยรอบ พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารยังผลัดเปลี่ยนกันลาดตระเวนตรวจตราตามแนวรั้วลวดหนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวผิดปกติจากอีกฝั่ง ซึ่งประชาชนจำนวนมากประกาศว่าจะปักหลักรอในพื้นที่จนถึงช่วงค่ำ เพื่อรอดูท่าทีของทั้งสองฝ่ายก่อนถึงกำหนด “วันขีดเส้นตาย” อีกด้วย