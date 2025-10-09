เพชรบุรีรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช

เพชรบุรี - รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี นำจิตอาสาพัฒนา ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน สืบสานแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
วันนี้ (9 ต.ค. 2568) เวลา 09.30 น. ที่โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองไก่เถื่อน พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอบ้านลาด และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช (13 ตุลาคม) ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี นำคณะจิตอาสาถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จากนั้นร่วมกันปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินและอนุรักษ์ดินตามแนวพระราชดำริ
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสานต่อข้อเสนอแนะของ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานฯ ซึ่งได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองไก่เถื่อน โดยได้แนะนำแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาครั้งนี้ จึงถือเป็นการรวมพลังของจิตอาสาพระราชทานและภาคประชาชนในพื้นที่ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนตามพระราชปณิธาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินอย่างยั่งยืน