“ฉก.อรัญฯ เปิดปฏิบัติการทลายรัง ‘บ้านเจ๊สาว’ ใช้เรือขนแรงงานเถื่อนข้ามแดน

สระแก้ว- ฉก.อรัญประเทศ เปิดปฏิบัติการทลายรัง ‘บ้านเจ๊สาว’ แก๊งขนแรงงานเถื่อนข้ามแดนในพื้นที่อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ใช้รถยนต์-เรือ พรางตัวข้ามคลองลึกช่องทางธรรมชาติ เชื่อมโยงขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติ
กองกำลังบูรพา โดยชุดเฉพาะกิจอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองลึก ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยบริเวณบ้านของ นายนิวัฒน์ มาลาหอม หรือ "บ้านเจ๊สาว" ในพื้นที่บ้านวังมน ม.3 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
หลังสืบทราบว่า เป็นขบวนการขนคนข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย โดยใช้พื้นที่บ้านพักส่วนบุคคลเป็นจุดพักและจุดเปลี่ยนถ่ายตัว (Safe House)ในการลักลอบข้ามแดน
โดยมีวิธีคือ 1. ผู้ที่ต้องการข้ามแดนจะถูกขนส่งมายังบ้านหลังดังกล่าวด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อปิดบังไม่ให้เจ้าหน้าที่และสายตาคนภายนอกสังเกตเห็น 2.บ้านของ "เจ๊สาว" มีรั้วรอบขอบชิดจึงทำให้เป็นพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้อย่างลับตา
โดยเฉพาะในช่วงเวลาพลบค่ำ
และ 3. ขบวนการจะใช้ช่องทางลับบริเวณหลังบ้าน เพื่อให้กลุ่มคนลักลอบข้ามแดนลงจากรถยนต์ ก่อนจะพาลงเรือเพื่อพายข้ามแนวคลองไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา
เจ้าหน้าที่ระบุว่า วิธีการดังกล่าวเป็นกลอุบายที่แยบยลในการหลีกเลี่ยงการตรวจตราตามช่องทางหลัก ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ถือเป็นการทลายรังของแก๊งนำพา ที่มีพฤติการณ์ชัดเจนในการใช้ทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อกระทำผิดกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปทำการสอบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังและเครือข่ายขบวนการนำพาคนข้ามแดนผิดกฎหมายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป