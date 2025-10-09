กรมทางหลวงเปิดทดลอง “มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่–กาญจนบุรี” ครบ 8 ด่าน! วิ่งฟรีรับวันหยุดยาว 10–14 ต.ค. นี้

กาญจนบุรี - อำนวยความสะดวกประชาชนช่วงวันหยุดยาววันนวมินทรมหาราช กรมทางหลวงขานรับนโยบายเร่งด่วนกระทรวงคมนาคม เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่–กาญจนบุรี (M81) ตลอดสาย 96 กิโลเมตร ครบทั้ง 8 ด่าน ผ่านฟรีตลอดเส้นทาง ระหว่างวันที่ 10–14 ต.ค. นี้
กรมทางหลวง ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก “กรมทางหลวง” เตรียมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่–กาญจนบุรี (มอเตอร์เวย์ M81) ตลอดเส้นทาง ระยะทางรวม 96 กิโลเมตร โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
การเปิดทดลองให้บริการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น. จนถึงวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น. ครอบคลุมครบทั้ง 8 ด่าน ประกอบด้วย ด่านบางใหญ่, ด่านนครชัยศรี, ด่านศีรษะทอง, ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก, ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก, ด่านท่าม่วง, ด่านท่ามะกา และด่านกาญจนบุรี
มอเตอร์เวย์สาย M81 ถือเป็นหนึ่งในโครงข่ายทางหลวงพิเศษที่มีบทบาทสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยจะช่วยยกระดับระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ของภาคตะวันตก เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งเส้นทางทางเลือกในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ ช่วยลดความหนาแน่นการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกและถนนเพชรเกษม
ทั้งนี้ กรมทางหลวงระบุว่า การเปิดทดลองให้บริการในครั้งนี้เป็นการทดสอบความพร้อมของระบบ ก่อนเปิดใช้อย่างเป็นทางการในอนาคต โดยในระยะทดลองเปิดให้เฉพาะ รถยนต์ 4 ล้อ ใช้งานได้เท่านั้น และจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ทาง เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตั้งและปรับปรุงระบบงานบางส่วน
กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ศึกษาข้อมูลเส้นทาง ตรวจสภาพรถให้พร้อม และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1586 กรมทางหลวง, มอเตอร์เวย์ Call Center 1586 กด 7, หรือ มอเตอร์เวย์ M81 Call Center โทร. 092-280-8181 รวมถึงติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.motorway.go.th