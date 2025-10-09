ไร้ปาฏิหาริย์!พบศพเด็กหญิง 2 ขวบหายปริศนา เสียชีวิตกลางลำห้วยห่างบ้าน 2 กม.

เชียงราย – ไร้ปาฏิหาริย์จนเศร้าสลดกันทั้งหมู่บ้าน..พบแล้วเด็กหญิงวัย 2 ขวบ หายจากบ้านย่ากับแม่เลี้ยง ทั้งชาวบ้าน-กู้ภัย-ฝ่ายปกครอง ระดมกำลังกันกว่า 300-400 คน ออกค้นหาข้ามวันข้ามคืน เจอเสียชีวิตติดกิ่งไม้กลางลำห้วยห่างบ้าน 2 กิโลฯ
วันนี้ (9 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านห้วยมะเดื่อ หมู่บ้านบริวารของบ้านแม่ปูนล่าง หมู่ 9 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รวมถึงหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เวียงป่าเป้า ได้ออกค้นหา ด.ญ.พิพิธภัณฑ์ ล่อเอ๋อ หรือน้องปีใหม่ อายุ 2 ขวบ ซึ่งได้หายออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา
หลังจากทุกฝ่ายได้กระจายกำลังกว่า 300-400 คน ออกค้นหาตามป่าเขาและลำห้วยรอบหมู่บ้าน ก็พบร่างของน้องปีใหม่เสียชีวิตติดอยู่กับกิ่งไม้กลางลำห้วยท้ายหมู่บ้าน ห่างจากบ้านที่อาศัยประมาณ 2 กิโลเมตร จนเศร้าสลดกันทั่ว
ล่าสุดนายพิภพ ไทยวิจิตรกร ผู้ใหญ่บ้านแม่ปูนล่าง ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงเป่าเป้า ให้ไปทำการชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการตายและสืบสวนหาสาเหตุที่เด็กตกลงไปในลำห้วยดังกล่าว เมื่อแล้วเสร็จก็จะมอบให้ญาตินำไปจัดการตามประเพณีต่อไป
สำหรับน้องปีใหม่อาศัยอยู่กับย่าและแม่เลี้ยงที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านมะเดื่อ ได้หายตัวออกจากบ้านอย่างน่าสงสัยตั้งแต่เช้าวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ญาติๆ ออกตามหาตัวในบริเวณใกล้เคียงแต่ก็ไม่พบตัวจึงได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านและหน่วยกู้ภัยพากันระดมค้นหาเป็นเวลา 1 วัน 1 คืนกระทั่งพบร่างดังกล่าว.