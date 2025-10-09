เปิดสูตรโบราณ! “ขนมเบื้องญวนไข่โบราณ” ไส้แน่นหอมกรุ่น แจกฟรีงานกฐินวัดสนามชัย คนแห่ชิมแน่น

อ่างทอง - สีสันงานบุญกฐินวัดสนามชัย อ่างทอง “ออเก๋” ขายขนมเบื้องญวนสูตรไข่โบราณจากคุณป้ารัตน์ แจกฟรีให้ผู้มาร่วมงานชิมกันไม่อั้น ไส้แน่นกลิ่นหอมมันรสละมุน ขายจริงทุกวันอาทิตย์หน้าห้างซีเจ ทางไปวัดโล่ห์ ชุดละ 40 บาท
วันนี้( 9 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสีสันงานบุญกฐินวัดสนามชัย ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มีเมนูสุดพิเศษสร้างสีสันให้กับงาน คือ “ขนมเบื้องญวนสูตรไข่โบราณออเก๋” ที่นำมาเลี้ยงผู้ร่วมงานกฐินกันแบบฟรีๆ งานนี้ชาวบ้านต่างพากันเข้าแถวรอชิมยาวเหยียด เพราะขนมเบื้องญวนสูตรนี้ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติหอม มัน และไส้แน่นจุใจ
โดยเจ้าของสูตร “ออเก๋” หรือ นายสุวิช สิทธิมานะชัย อายุ 48 ปี เปิดเผยว่า ได้นำขนมเบื้องญวนสูตรไข่โบราณมาร่วมงานบุญ เพื่อแจกให้ผู้มาร่วมงานได้ลิ้มรสความอร่อย พร้อมเผยว่านี่คือสูตรต้นตำรับที่ได้รับการสืบทอดมาจาก “คุณป้ารัตน์” ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ ถ่ายทอดเคล็ดลับการทำไว้ให้สืบทอดต่อ จนกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว
นายสุวิชเล่าว่า ส่วนผสมของขนมเบื้องญวนสูตรโบราณนี้ ใช้แป้งข้าวเจ้าแท้ผสมหัวกะทิ เติมแป้งกรอบและงาขาวเพิ่มความหอมกรุบกรอบ ตามด้วยไข่ไก่สด ก่อนจะใส่ไส้ที่ถือเป็นหัวใจของสูตรเด็ด โดยใช้มะพร้าวผัดหน้ากุ้งเป็นหลัก ผสมเต้าหู้เนื้อแน่น ไชโป๊หวาน ถั่วลิสงคั่วใหม่วันต่อวัน และถั่วงอกสด พร้อมโรยหน้าด้วยผักชีหอม ๆ รับประทานคู่กับน้ำอาจาดแตงกวาและหอมแดง รสเปรี้ยวหวานตัดเลี่ยนลงตัว
ขั้นตอนการทำต้องอาศัยความชำนาญ ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเคลือบน้ำมันบาง ๆ จากนั้นเทแป้งผสมไข่ลงไป แล้วร่อนให้แผ่นแป้งบางทั่วกระทะ เติมไส้ลงไปทีละอย่าง ก่อนพับแป้งคลุมให้แนบเนื้อ พอเหลืองกรอบได้ที่จึงตักใส่กล่องรองใบตอง โรยหน้าด้วยผักชีหอมกรุ่น พร้อมเสิร์ฟคู่กับน้ำอาจาด
สำหรับร้าน “ขนมเบื้องญวนสูตรไข่โบราณออเก๋” จะเปิดขายทุกวันอาทิตย์ที่หน้าห้างซีเจ ทางไปวัดโล่ห์ จังหวัดอ่างทอง ราคาชุดละ 40 บาทเท่านั้น ขายหมดทุกสัปดาห์ เพราะลูกค้าประจำติดใจในรสชาติความอร่อยและไส้แน่นสไตล์โบราณ