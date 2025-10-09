ลูกชายวัย 29 เพิ่งพ้นคุกหันเสพยาบ้าซ้ำ เกิดอาการคลั่งใช้มีดฟันแม่ดับคาบ้าน

อุบลราชธานี - ลูกชายวัย 29 เพิ่งพ้นโทษคดีฆ่า เกิดอาการคลั่งใช้มีดพร้าฟันหัว-คอของแม่บังเกิดเกล้า 6 แผล เสียชีวิตคาบ้าน ตำรวจ-ชาวบ้านกว่า 50 คน แห่ตามล่าตัวหลังก่อเหตุ พบไปซ่อนตัวห่างจากที่เกิดเหตุ 500 เมตร ให้การสารภาพเห็นแม่เป็นผี จึงใช้มีดฟัน
เมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ 8 ต.ค. ร.ต.อ.พรชัย แจ่มเชื้อ รองสารวัตร (สอบสวน) รับแจ้งเหตุลูกชายทำร้ายร่างกายมารดาเสียชีวิต เหตุเกิดภายในบ้านเลขที่ 109 บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 13 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัยครึ่งปูนครึ่งไม้ บริเวณแคร่ไม้ไผ่หน้าบ้านพบร่างของ นางเทียม แถลงจิตร อายุ 60 ปี สวมชุดสีแดงนอนเสียชีวิตในลักษณะคว่ำหน้า มีบาดแผลฉกรรจ์เปิดบริเวณใบหน้า ลำคอ ท้ายทอยลึกถึงกะโหลก รวม 5 แผล แขนซ้ายมีรอยถูกของมีคมฟันเป็นแผลฉกรรจ์ อีก 1 แผล ใกล้กันพบเอกสารในการรับอภัยโทษเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 68 ของนายรัตนพล แถลงจิตร อายุ 29 ปี ซึ่งเป็นลูกชายคนตาย 1 ฉบับ ใบส่งต่อข้อมูลจิตเวชพ้นโทษ 1 ฉบับ ระบุป่วย โรคจิตที่ไม่ระบุชนิดและไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย และ โรควิตกกังวลแบบผสมและโรคซึมเศร้า มีความเสี่ยงหากไม่ได้รับยาต่อเนื่อง
สอบถามทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายรัตนพล หรือยิ้ม แถลงจิตร อายุ 29 ปี ลูกชายของนางเทียม หลังก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีออกไปทางหลังบ้าน พร้อมกับมีดพร้าที่ใช้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านกว่า 50 คน ได้ไล่ติดตามตัวนายรัตนพล แต่ก็ยังไม่พบตัว
นางสีดา สีคูณ อายุ 56 ปี อาของนายรัตนพล เปิดเผยว่า เมื่อปี 2560 นายรัตนพล ได้มีอาการคลุ้มคลั่งและทำร้ายเพื่อนบ้านจนเสียชีวิตมาแล้ว 1 ราย ถูกจับติดคุก 8 ปี เพิ่งจะพ้นโทษเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่กลับมาอยู่บ้านวันแรก ตนสังเกตอาการนายรัตนพล ก็ดีขึ้นกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม ก่อนเกิดเหตุ นายรัตนพล ออกไปดื่มสุรากับเพื่อนตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 8 ต.ค. ไม่ยอมนอนและไม่กินยา จนเพื่อนบ้านมาบอกให้นางเทียม ผู้เป็นแม่ไปตามกลับ เนื่องจากนายรัตนพลพกมีดตาขวางเกรงว่าจะทำร้ายคนอื่น ทำให้นายรัตนพลไม่พอใจที่แม่ไปตามกลับบ้าน จนกระทั่ง เวลา 19.00 น. นายรัตนพลกลับบ้านมาต่อว่านางเทียมที่บ้านและมีปากเสียงกัน หลังจากนั้นนายรัตนพลใช้มีดพร้าที่พกอยู่ฟันเข้าที่ศีรษะนางเทียม 2 ครั้ง ก่อนจะหลบหนีไป
ล่าสุดพบนายรัตนพล ผู้ก่อเหตุ ได้เข้าไปนอนหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง ซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 500 เมตร เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตะโกนเรียกให้นายรัตนพลออกมามอบตัว ก่อนที่เจ้าหน้าที่พาบุคคลที่สนิทคุ้นเคยกับผู้ก่อเหตุมาช่วยเกลี้ยกล่อม ผู้ก่อเหตุจึงยอมออกมามอบตัว จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัว และพากลับไปสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียดที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี
จากการสอบถามนายรัตนพลเล่าว่าตนเองเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าแม่จริง เนื่องจากถูกพ่อ และแม่ดุด่าว่าเสพยาบ้า และดื่มเหล้า เป็นประจำ
นายรัตนพลเล่าต่อว่า ก่อนเกิดเหตุ เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ตนยอมรับว่าได้เสพยาบ้า จำนวน 3 เม็ดก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้าน และมองเห็นแม่เป็นผี จึงทะเลาะกัน และตนได้ใช้มีดพร้าที่ถือมาด้วยฟันแม่จนเสียชีวิต แล้ววิ่งหนีไปหลบซ่อนตัวที่บ้านของชาวบ้าน
ผู้สื่อข่าวสังเกตดูว่านายรัตนพลยังให้การพูดจาวกวน และยังมีอาการหวาดระแวง พร้อมนั่งร้องไห้ตลอดเวลาที่เจ้าหน้าที่สอบถาม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายรัตนพล แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย นำตัวส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป