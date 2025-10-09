น้ำท่วมบางบาลยังอ่วม! ผู้สูงอายุใช้ชีวิตลำพังกลางน้ำสูงถึงชั้นสองบ้าน

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำท่วมบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ยังคงวิกฤต หลายพื้นที่จมบาดาลนานนับเดือน บางบ้านต้องอยู่บนเรือ-หนุนพื้นหนีน้ำ ด้านหญิงชราอายุ 70 ปี ใช้ชีวิตเพียงลำพังในบ้านที่ถูกน้ำท่วมถึงชั้นสอง เผยต้องอยู่กับน้ำทุกปี ลำบากแต่ทำใจ เพราะไม่มีทางเลือก
วันนี้( 9 ต.ค.) สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงน่าเป็นห่วง ล่าสุดพบได้รับผลกระทบแล้ว 16 ตำบล 101 หมู่บ้าน รวมกว่า 6,386 หลังคาเรือน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ยังคงเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องนานนับเดือน หลายครอบครัวต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำ ทั้งกิน นอน ทำอาหารบนบ้านที่หนุนพื้นสูงเพื่อความอยู่รอด บางบ้านมีเพียงผู้สูงอายุอาศัยอยู่ลำพัง ใช้เงินผู้สูงอายุประทังชีวิต
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ชุมชนหลังวัดจุฬามณี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล พบว่าน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำทั้งหมด ระดับน้ำสูง 1–2 เมตร ต้องใช้เรือสัญจรเข้าออก บางหลังพบผู้สูงอายุใช้ชีวิตตามลำพัง เช่น นางเฉลียว นัยยะกิจ อายุ 70 ปี ที่อาศัยอยู่บ้านใต้ถุนสูง ซึ่งขณะนี้น้ำท่วมถึงชั้นสองของตัวบ้าน ต้องหนุนพื้นขึ้นอีกกว่า 20–30 เซนติเมตร และทำนั่งร้านไม้สูงราว 1 เมตรไว้ใช้เป็นพื้นที่นอนและวางเครื่องใช้ไฟฟ้า
นางเฉลียว เล่าว่า “ต้องหนุนพื้นไม่งั้นอยู่ไม่ได้ จ้างคนมาทำไว้ตั้งแต่ 2 ปีก่อน เพราะรู้ว่าน้ำต้องมาอีก เราแก่แล้วไปไหนไม่ไหว อยู่คนเดียวก็กินอยู่ตรงนี้แหละ รายได้ก็มีแต่เงินผู้สูงอายุ ไม่มีงานทำ มาเจอน้ำท่วมอีกก็ลำบาก อยากให้น้ำลดเร็วๆ กลัวจะขึ้นมาอีก เคยลงไปแล้วก็กลับมาท่วมถึงชั้นสองเลย”
หญิงชรารายนี้ยังกล่าวด้วยว่า กลัวสัตว์เลื้อยคลาน แต่ก็ได้แต่บอกกับตัวเองว่า “ต่างคนต่างอยู่” เพราะต่างก็เดือดร้อนจากน้ำเหมือนกัน เธอเผยว่าเงิน 9,000 บาทที่ได้จากลูกที่เสียชีวิตได้นำมาสร้างนั่งร้านไม้ไว้ใช้ในฤดูน้ำหลาก “น้ำปีนี้ยังไม่ถึงปี 54 เหลืออีกครึ่งเมตรจะถึง พออยู่ได้ก็พอแล้ว จะดีดบ้านใหม่ก็ต้องเป็นแสน ไม่รู้จะเอาเงินจากไหน”
นางเฉลียวทิ้งท้ายว่า อยากให้ภาครัฐหาทางแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพราะทุกปีต้องเผชิญความลำบากเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ตลอดกว่า 40 ปีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่