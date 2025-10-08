ทต.บ้านปลวกแดง ร่วม อบต.ปลวกแดง จ.ระยอง จัดงานประเพณีวิ่งควายเนื่องในวันออกพรรษา

ระยอง -ทต.บ้านปลวกแดง ร่วม อบต.ปลวกแดง จ.ระยอง จัดงานประเพณีวิ่งควายเนื่องในวันออกพรรษาคึกคัก ส่งเสริมและอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น-หนุน ปชช.สงวนสัตว์พาหนะไว้ใช้แรงงาน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 8 ต.ค.) นายกำธร เวหน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันออกพรรษา และงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2568 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปลวกแดง จ.ระยอง
โดยมี นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอปลวกแดง ,นายสุวัฒน์ บุตรนามดี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปลวกแดง ,นายสาคร อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
ภายในงานนอกจากจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันออกพรรษาแล้ว ยังมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับชุมชนทั้ง การแข่งขันวิ่งควายประลองความเร็วชิงเงินรางวัล,การประกวดควายงาม,ควายแฟนซี-การแข่งขันควายประเภทต่างๆ ,การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน,การแข่งขันปีนเสาน้ำมัน,การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และการชกมวยสากลสมัครเล่น
สำหรับการจัดงานวันออกพรรษาและประเพณีวิ่งควาย เนื่องในวันออกพรรษาของชาวบ้านใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ถือเป็นประเพณีที่จัดสืบทอดกันมานาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้สงวนสัตว์พาหนะไว้ใช้แรงงาน
นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพการเกษตร เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปลวกแดงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย.