ผบ.ตร.ลงพื้นที่อ่างทอง ตรวจเยี่ยม–มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยตำบลโผงเผง กำชับตำรวจดูแลความปลอดภัย–ป้องกันมิจฉาชีพซ้ำเติม

อ่างทอง - ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอ่างทอง พร้อมมอบถุงยังชีพและยารักษาโรคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กำชับตำรวจพื้นที่เร่งช่วยเหลือเต็มกำลัง ดูแลทรัพย์สินประชาชน–ป้องกันอาชญากรรมในช่วงอุทกภัย
วันนี้( 8 ต.ค.) เวลา 15.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย รวมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในโอกาสนี้ ผบ.ตร.ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนมอบ ถุงยังชีพและยารักษาโรค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเริ่มลดลง แต่ยังได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเฝ้าระวังบ้านเรือนที่ถูกทิ้งร้างเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาก่อเหตุซ้ำเติม
นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณริมถนนและพื้นที่ที่ประชาชนมาตั้งเต็นท์พักชั่วคราว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมวางแนวทางบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด