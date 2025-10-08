ทสจ.กาฬสินธุ์รับลูกสานงานนโยบาย รองนายกรัฐมนตรี-รมว.ทส.

กาฬสินธุ์-ทสจ.กาฬสินธุ์รับลูกปฏิบัติตามนโยบาย “สุชาติ ชมกลิ่น” รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เดินหน้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
วันนี้ (8 ต.ค.) นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ (ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์) กล่าวว่า จากนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มอบและเน้นย้ำมุ่งมั่นขับเคลื่อนการทำงานบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ และการแสวงหาวิธีการใหม่ๆที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้นายสุชาติ ยังได้เน้นย้ำเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือชีวิต เราจะเดินหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและหัวใจที่รับใช้ประชาชน เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และสืบสานความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ลูกหลานในอนาคต
รวมทั้งเน้นย้ำเรื่องการเป็นข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงทรัพย์ฯ ต้องอาศัยความร่วมมือจากท้องถิ่นในการทำงานร่วมกัน และสิ่งสำคัญที่สุด ขอให้ระลึกเสมอว่ากฎหมายที่เราถืออยู่ เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและประชาชน อย่าใช้อำนาจเพื่อเอื้อเฟื้อแก่นายทุน จงบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และจริงใจ เพื่อประโยชน์ของประเทศ และประชาชนอย่างแท้จริง
นายวิทยา กล่าวอีกว่าจากนโยบายและการเน้นย้ำที่กล่าวมา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมน้อมรับนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนต่อไป