เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯนำข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์ที่ยังจำวัดที่ถูกน้ำท่วม

อุบลราชธานี-เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯต้องนำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มถวายให้พระสงฆ์วัดเสนาวงศ์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ยังจำวัดอยู่ในวัดที่ถูกน้ำท่วมสูง 1-2 เมตร เพราะออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนไม่ได้
พร้อมประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติด้านอุทกภัย 11 อำเภอ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ใช้เรือท้องแบนนำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม ถวายให้พระสงฆ์วัดเสนาวงศ์ บ้านท่าบ้งมั่ง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ยังจำวัดอยู่ชั้นที่ 2 ของอุโบสถที่ถูกแม่น้ำมูลไหลท่วม 1-2 เมตร โดยยังไม่ออกมาอยู่ภายนอกวัด เพื่อให้มีภัตตาหารไว้ฉันท์ เนื่องจากไม่สามารถออกมารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนได้ในช่วงนี้
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯยังแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มให้ชาวชุมชนที่ยังอาศัยอยู่บนชั้นที่ 2 ของบ้าน ยังไม่ยอมออกมาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อดูแลทรัพย์สินอยู่ภายในบ้าน
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินถูกแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่ใน 11 อำเภอ 60 ตำบล 361 หมู่บ้าน มีพื้นที่เกษตรกรรมที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจำนวนกว่า 83,800 ไร่
ส่วนแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยวันนี้ ระดับน้ำทรงตัวมีความสูง 8.46 เมตร แต่ยังมีน้ำล้นตลิ่งสูง 1.46 เมตร และไหลท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำมูลในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบมานานกว่า 3 สัปดาห์แล้ว