รวบแล้ว “นิก” มือยิงอดีตแฟนสาวดับกลางตลาดหนองบ้วย ซ่อนตัวกลางป่าชะอำ

เพชรบุรี - ตร.เพชรบุรี–ชะอำ สนธิกำลังบุกจับ“นิก” มือปืนรักแรงแค้น ยิงอดีตแฟนสาวดับกลางตลาดค้าส่งพืชผลทางการเกษตรท่ายาง หลังหนีเตลิดซ่อนตัวในป่ายูคาใกล้สนามกอล์ฟร้างสารภาพพยายามยิงตัวตายแต่กระสุนไม่ลั่น ก่อนหนีซ่อนตัว4 วันเต็ม
วันนี้(8 ต.ค.) เวลา07.45 น. พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี รักษาราชการแทน ผกก.สภ.ท่ายาง พร้อมด้วย
พ.ต.ท.อรรถพงษ์ นกขุนทอง รอง ผกก.สส.สภ.ท่ายาง สนธิกำลังชุดสืบสวน ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 และ สภ.ชะอำ เข้าจับกุมตัว นายทวีชัย เนาวนัด หรือ“นิก” อายุ31 ปี ผู้ต้องหาคดียิง น.ส.อรจิรา บริบูรณ์ อดีตแฟนสาว เสียชีวิตกลางตลาดหนองบ้วย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่4 ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ สนามกอล์ฟร้าง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ ตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่ป่ายูคากว่า30 ไร่ ก่อนพบผู้ต้องหานอนหลบอยู่ในป่าริมทาง จึงเข้าควบคุมตัวไว้ได้โดยไม่ขัดขืน จากนั้นนำตัวไปชี้จุดซ่อน รถจักรยานยนต์ ที่ใช้หลบหนีและอาวุธปืนขนาด .38 ที่ซ่อนอยู่ใต้เบาะรถ ซึ่งเป็นของกลางที่ใช้ก่อเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายทวีชัยฯ รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่า หลังยิงอดีตแฟนสาวเสียชีวิต ได้พยายามปลิดชีวิตตัวเองสองครั้งด้วยอาวุธปืนกระบอกเดียวกัน แต่กระสุนไม่ลั่น จึงหนีเข้าป่ามาหลบซ่อนหลายวันโดยไม่มีอาหารกิน
ส่วนสาเหตุเกิดจาก ความน้อยใจที่แฟนสาวไปมีชายคนใหม่ อีกทั้งครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ยอมรับตน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.ท่ายาง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย โดยเบื้องต้นแจ้งข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา มีและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต