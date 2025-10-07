คนร้ายบุกยิงสามีเจ้าของ “ครัวดอกไม้ป่า” กลางเมืองนครปฐม สาหัส ตร.เร่งล่ามือปืนอุกอาจ

ราชบุรี - มือปืนอุกอาจบุกยิงสามีเจ้าของร้านอาหารชื่อดัง “ครัวดอกไม้ป่า” กลางเมืองนครปฐม หลังนั่งดักรอหน้าโรงแรมกว่า 30 นาที ก่อนจ่อยิงใส่ 2 นัดซ้อนกลางลำตัวและศีรษะ เจ็บสาหัส เร่งนำส่งโรงพยาบาล ขณะที่ตำรวจเร่งไล่ล่าคนร้าย คาดรู้เส้นทางดี
เวลา 18.00 น. วันนี้( 7 ต.ค.) พ.ต.ต.ธนกร แก้วสุวรรณ สารวัตรสอบสวนเวร สภ.เมืองนครปฐม รับแจ้งมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดภายในร้านอาหารชื่อดัง “ครัวดอกไม้ป่า” ตั้งอยู่บน ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จึงรายงานให้ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม ทราบ ก่อนนำกำลังพร้อม พ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองนครปฐม ชุดสืบสวน และเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เข้าตรวจสอบทันที
ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อภายหลังคือ นายระวี อารยะวัฒนะเวช อายุ 76 ปี สามีเจ้าของร้านอาหารครัวดอกไม้ป่า นอนหายใจรวยรินจมกองเลือดอยู่บริเวณหน้าร้าน เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลทำ CPR และห้ามเลือดอย่างเร่งด่วน ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมเพื่อยื้อชีวิต
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้บาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด จำนวน 2 นัด เข้าบริเวณลำตัว 1 นัด และศีรษะอีก 1 นัด ทำให้เสียเลือดเป็นจำนวนมาก
สอบถาม นายสมรัก (นามสมมติ) อายุ 30 ปี เพื่อนบ้านใกล้ที่เกิดเหตุให้การว่า ขณะนั่งพักผ่อนอยู่ในบ้าน ได้ยินเสียงดัง “ปัง” สองครั้งติดกัน ตอนแรกคิดว่าเกิดอุบัติเหตุรถชน จึงรีบออกมาดู พบชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบสีและทะเบียน เร่งเครื่องหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็ว ก่อนเห็นนายระวีล้มจมกองเลือดอยู่กับพื้น จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือ
ขณะเดียวกัน นายเฉลิมพล ทรัพย์พลับ ผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นชายต้องสงสัยนั่งอยู่ข้างร้านอาหารมานานกว่า 30 นาที มีท่าทีรอใครบางคน กระทั่งนายระวีเดินทางมาถึงร้าน ชายคนดังกล่าวได้ลุกขึ้น ชักปืนยิงใส่ทันที 2 นัด จนร่างล้มแน่นิ่ง ก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านและลูกค้าร้านใกล้เคียง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรอบจุดเกิดเหตุ เพื่อติดตามเส้นทางหลบหนีของคนร้าย รวมถึงสอบปากคำภรรยา ลูกจ้าง และบุคคลใกล้ชิดของผู้บาดเจ็บ เพื่อหาปมสาเหตุการก่อเหตุอุกอาจกลางเมืองนครปฐมในครั้งนี้
เจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายน่าจะมีความชำนาญพื้นที่ เนื่องจากเลือกจังหวะลงมือช่วงค่ำซึ่งถนนมืดและมีร้านอาหารเปิดเรียงราย ทำให้สามารถหลบหนีได้อย่างรวดเร็ว โดยตำรวจตั้งประเด็นไว้ทั้ง ปัญหาส่วนตัว ความขัดแย้งทางธุรกิจ หรือเรื่องส่วนตัวในครอบครัว ซึ่งจะเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว