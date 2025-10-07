ชาวบ้าน 3 อำเภอใน จ.ตราด ทยอยกดเงินเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

ตราด – ชาวตราดในพื้นที่ 3 อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ทยอยเดินทางออกจากบ้านมากดเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาทจากรัฐบาลที่โอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของประชาชนเป็นวันแรก
วันนี้ (7 ต.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับเงินเยียวยาวันแรก ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ปี 2568 ในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา หลังคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้โอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีธนาคารของผู้ได้รับผลกระทบว่า ในส่วนของ จ.ตราด มีชาวบ้านในพื้นที่ติดแนวชายแดนพากันเดินทางออกจากบ้านมาเบิกเงินกันอย่างคึกคัก
โดยเฉพาะที่บริเวณด้านนห้ารธนาคารออมสิน สาขาตราด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตราด ที่มีประชาชนทยอยมาปรับสมุดธนาคาร รวมทั้งกดเอทีเอ็มเพื่อนำเงินออกไปใช้จ่ายกันตั้งแต่เช้า
คุณยายวัย 70 ปีรายหนึ่งบอกว่าดีใจที่ได้รับเงินจำนวน 2,000 บาท โดยจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว รวมทั้งจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภค
ทั้งนี้ จ.ตราด คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตราด (ก.ช.ภ.จ.ตราด) ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ปี 2568 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครัวเรือนละ 2,000 บาท) ในพื้นที่ 3 อำเภอ 15 ตำบล 108 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย อ.เมืองตราด 2,804 ครัวเรือน , อ.บ่อไร่ จำนวน 7,524 ครัวเรือน และ อ.คลองใหญ่ จำนวน 5,223 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 15,551 ครัวเรือน เป็นเงินจำนวน 31,102,000 บาท