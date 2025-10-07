ศูนย์ข่าวศรีราชา- AIS คว้า 3 รางวัล HR Asia 2025 ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารบุคลากร การันตีสถานะองค์กรน่าทำงานที่สุดในเอเชีย พร้อมยกระดับประสบการณ์การทำงานด้วยเทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพคนให้เติบโตสู่การเป็น Cognitive Tech-Co
น.ส.กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เผยว่าการที่ AIS สามารถคว้า 3 รางวัลจากเวที HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2025 ได้ถึง 7 ปีซ้อน นอกจากจะเป็นการตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการดูแลบุคลากรแบบครอบคลุมทุกมิติด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยอมรับคุณค่าของความแตกต่างของพนักงานแต่ละคนแล้ว
ยังสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานและศักยภาพของเอไอเอสในฐานะผู้นำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เรามุ่งพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อการเติบโตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความเชื่อที่ยึดมั่นมากว่า 10 ปี จากความหลากหลายและความเท่าเทียมคือพลังขององค์กร และพนักงานทุกคนคือหัวใจสำคัญ
สำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เอไอเอสได้รับจากเวที HR Asia Best Companies To Work For In Asia Awards 2025 ในครั้งนี้คือ
1. รางวัล Best Companies To Work For in Asia 2025 (Gold Winner) นับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันที่เอไอเอสได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานที่สุดในเอเชีย และเป็นองค์กรเดียวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยที่ได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเอไอเอส ที่มุ่งเน้นการดูแลพนักงานในทุกมิติ
2. รางวัล HR Asia DEI Award รางวัลที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการวางนโยบายด้านการบริหารคนอย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง (Diversity, Equity, and Inclusion: DEI) ภายในองค์กร
3. รางวัล HR Asia Tech Empowerment Award เป็นการยืนยันถึงความสามารถของเอไอเอสในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน สร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน พร้อมผลักดันนวัตกรรมด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรโดยรวมและความสุขในการทำงานของบุคลากร
“นอกจากการพัฒนาศักยภาพภายในองค์กร เอไอเอส ยังมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ผ่านเครือข่าย “อุ่นใจอาสา” ที่รวมพลังพนักงานจากหลากหลายสายงานและความเชี่ยวชาญ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ AIS ACADEMY for THAIs ภายใต้แนวคิด “ภารกิจคิดเผื่อ” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะดิจิทัลให้คนไทยทุกเพศทุกวัยสามารถปรับตัวและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชีวิตได้อย่างมั่นใจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพผ่านโครงการ JUMP THAILAND Hackathon 2025 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการอีกด้วย"
น.ส.กานติมายังเผยอีกว่า เอไอเอส ยังคงเดินหน้าพัฒนาแนวทางการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักการ DEI และ Tech Empowerment เพื่อใช้เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยที่แข็งแกร่งและเท่าเทียม