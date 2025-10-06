สุดสลด!สาวแม่สายเมาขับกระบะชน-ลาก จยย.นายตำรวจเชียงคำดับคาถนน

พะเยา – สุดสลดสังเวยเมาขับ จนช็อกกันทั้งโรงพัก..สาวแม่สายสภาพแทบครองสติไม่อยู่ ควบกระบะพุ่งชนจักรยานยนต์ขาด 2 ท่อน ลากร่างนายตำรวจชุดสืบสวนมือดี สภ.เชียงคำ ไปไกลหลายสิบเมตรดับคาที่ในสภาพกระดูกหักหลายจุด-ศีรษะแตก-เสื้อผ้าขาดวิ่นแทบทั้งตัว
หัวค่ำที่ผ่านมา(6 ต.ค.) ร.ต.อ.พิสิฐ เถาวัลยา พนักงานสอบสวนร้อยเวร สภ.เชียงคำ ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนจักรยานยนต์ บนถนนระหว่างบ้านทุ่งมอก ม.2 ต.เชียงบาน - บ้านเนินสามัคคี ม.1 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา มีผู้เสียชีวิต1 รายเป็นตำรวจชุดสืบสวน สภ.เชียงคำ จึงได้รีบรายงาน พ.ต.อ.ถนัด ชุ่มมะโน ผกก.สภ.เชียงคำ ก่อนเดินทางไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวร รพ.เชียงคำ-อาสากู้ภัย มูลนิธิสยามรวมใจพะเยาสำนักงานใหญ่ อ.เชียงคำ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ สีดำ สภาพด้านซ้ายหน้าพังเสียหาย คนขับคือ น.ส.วิมลสิริ อายุ 41 ปี เป็นชาว อ.แม่สาย จ.เชียงราย อยู่ในอาการเมา พูดจาไม่รู้เรื่อง ห่างไปไม่ไกลนักพบร่างของ ร.ต.ต.ทวีพงษ์ ศรีกะกุล เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เชียงคำ เสียชีวิตสภาพเสื้อผ้าขาดเกือบทั้งตัว และพบรถจักรยานยนต์ทะเบียน ขกษ-409 พะเยา สภาพขาด 2 ท่อนอยู่กลางถนน
แพทย์เวรตรวจสอบเบื้องต้น พบนายตำรวจที่ประสบเหตุเสียชีวิตแล้ว สภาพร่างกายกระดูกหักหลายที่ รวมทั้งบริเวณศีรษะแตกอย่างรุนแรงด้วย จากนั้นกู้ภัยได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลเชียงคำอีกครั้งก่อนมอบให้ญาติไปทำพิธีทางศาสนาต่อไป
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวคนขับรถคนเกิดเหตุไปตรวจหาแอลกอฮอล์ในเลือด เพราะสภาพร่างกายเมาไม่ได้สติ ก่อนจะนำตัวไปสอบสวนที่ สภ.เชียงคำ ต่อไป
จากการตรวจสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถกระบะได้ขับบนถนนดังกล่าวด้วยความเร็ว ก่อนจะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้าอย่างแรง จนร่างนายตำรวจคนขับ จยย.กระเด็นติดหน้ารถและลากร่างไปไกลกว่า 30 เมตร เสียชีวิตคาที่ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ขับขี่รถกระบะส่งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ก่อนจะนำตัวไปสอบสวนอย่างละเอียด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป