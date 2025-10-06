รองผู้ว่าฯลพบุรีบินสำรวจน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

ลพบุรี - รองผู้ว่าฯ ลพบุรี ร่วมกองบิน 2 บินสำรวจสถานการณ์น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา พร้อมติดตามแนวทางบริหารจัดการน้ำและแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
วันนี้( 6 ต.ค.) นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก อานนท์ สิริปริญญา ผู้บังคับการกองบิน 2, นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี, นายนรินทร์ นิ่มวิญญา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบิน 2 บินสำรวจติดตามสถานการณ์น้ำ จากเขื่อนเจ้าพระยา ผ่านประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ไปยังอำเภอท่าวุ้ง
การสำรวจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลาก โดยขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดลพบุรียังอยู่ในสภาวะปกติ หากมีการระบายน้ำเพิ่ม โครงการชลประทานลพบุรีจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานจังหวัดทันที และ ปภ. จ.ลพบุรี จะส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนทาง Cell Broadcast
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 จากสถานี C.13 เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ระบุ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน 16.12 ม. และระดับน้ำท้ายเขื่อน 15.94 ม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 4 ซม.) อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว โดยมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนด้วยการหน่วงน้ำและรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด
นายนรินทร์ นิ่มวิญญา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี เปิดเผยว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ณ วันที่ 6 ตุลาคม ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง มีฝนตกมากที่สุด 23 มม. ภาพรวมฝนตกเล็กน้อย จุดเฝ้าระวังในพื้นที่มี 1 จุด ได้แก่ ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก อ.โคกสำโรง และ อ.บ้านหมี่ ขณะนี้มวลน้ำจาก อ.โคกเจริญ, อ.สระโบสถ์ และ อ.โคกสำโรง ยังสามารถระบายน้ำลงคลองชัยนาท-ป่าสักได้ รับน้ำจาก ปตร. มโนรมย์ อยู่ที่ 150 ลบ.ม./วินาที
โครงการชลประทานลพบุรียังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ หลีกเลี่ยงข่าวปลอม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที