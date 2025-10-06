สุดสลด! พบศพสาวใหญ่ถูกฆ่ารัดคอถ่วงบ่อน้ำ หลังหายตัวปริศนานานกว่า 2 สัปดาห์

เพชรบุรี - ชาวบ้านสุดผงะ! พบศพหญิงวัย 55 ปี ลอยคว่ำหน้าในบ่อน้ำกลางหมู่บ้านสระสี่มุม อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี สภาพถูกฆ่ารัดคอด้วยผ้าขาวม้า–เชือกฟาง ก่อนมัดลำตัวติดท่อนไม้ถ่วงน้ำ คาดเสียชีวิตมานานกว่า 10 วัน ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีตามหาคนร้าย
วันนี้( 6 ต.ค.) พ.ต.ท.ชายชาญ กมุทชาติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี รับแจ้งเหตุพบศพผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในบ่อน้ำ ภายในหมู่บ้านสระสี่มุม หมู่ 10 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี จึงรายงานให้ พ.ต.อ.ยงยอด สิทธิสาร ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง ทราบ พร้อมประสานแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่กลางหมู่บ้าน สภาพศพลอยคว่ำหน้าอยู่บนผิวน้ำ ในสภาพเริ่มขึ้นอืด มีกลิ่นเน่าโชยไปทั่วบริเวณ ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบริเวณลำคอของผู้ตายมีผ้าขาวม้าและเชือกฟางรัดแน่น แขนซ้ายขาด ส่วนลำตัวตั้งแต่ใต้ราวนมลงมาถึงขาถูกมัดติดกับท่อนไม้ขนาดใหญ่ คาดว่าใช้เป็นน้ำหนักถ่วงน้ำเพื่ออำพรางศพ
จากการตรวจค้นภายในเสื้อผ้าพบเงินสดประมาณ 20,000 บาท และพระเครื่องอีกหลายองค์ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน เบื้องต้นทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นางสาวลัดดา โดดสังข์ อายุ 55 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา พร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีน้ำเงิน ทะเบียน 1 กฉ-8848 สมุทรสาคร
หลังจากญาติ โดยเฉพาะ นายโชคชัย ทิพย์เนตร ลูกชายของผู้ตาย ได้เข้าแจ้งความคนหายไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ชาวบ้านพบรถจักรยานยนต์ของนางลัดดาฯ จอดทิ้งไว้ริมป่าเขตติดต่อระหว่างบ้านดงตากิตกับบ้านสระสี่มุม แต่ไม่พบตัวผู้ตาย ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครกู้ภัยจึงระดมกำลังค้นหามาหลายวันแต่ไร้ร่องรอย
จนกระทั่งวันนี้ ชาวบ้านที่ออกมาหาปลาพบศพลอยคว่ำหน้าอยู่ในบ่อน้ำดังกล่าว จึงรีบโทรแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบ เมื่อพลิกศพยืนยันได้ว่าเป็นนางลัดดาฯ ที่หายตัวไปก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าผู้เสียชีวิตถูกฆาตกรรมแล้วนำศพมาถ่วงน้ำเพื่ออำพรางคดี เบื้องต้นได้ส่งศพไปตรวจชันสูตรอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำบุคคลใกล้ชิด เพื่อไล่ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป