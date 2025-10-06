นักท่องเที่ยวลุยน้ำไหว้ “พระศรีเมือง” วัดต้นสน หลังเจ้าพระยาทะลักเข้าวัด เทศบาล–อาสาป่อเต็กตึ๊งดำน้ำอุดท่อกลางดึก

อ่างทอง – นักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพฯ เดินลุยน้ำลึกกว่า 30–40 เซนติเมตร เข้าวัดต้นสนไหว้ “พระศรีเมืองทอง” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอ่างทอง หลังน้ำเจ้าพระยาไหลทะลุท่อน้ำทิ้งทะลักเข้าวัดกลางดึก ขณะเทศบาลเมืองอ่างทองพร้อมอาสาป่อเต็กตึ๊งเร่งนำกระสอบทราย–บิ๊กแบ็กลงอุดท่อกันน้ำสุดระทึก
วันนี้( 6 ต.ค.) ที่บริเวณหน้าโบสถ์ พระศรีเมืองทอง วัดต้นสน อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของจังหวัด บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักแม้น้ำท่วม โดยพบนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ หลายครอบครัว เดินลุยน้ำที่ท่วมสูงราว 30–40 เซนติเมตร เพื่อเข้าไปสักการะ หลวงพ่อพระศรีเมืองทอง ขอพรและทำบุญ
นักท่องเที่ยวเผยว่า แม้จะต้องลุยน้ำแต่รู้สึกเย็นสบายและแปลกใหม่ ถือเป็นประสบการณ์ไม่เหมือนใครที่ได้ไหว้พระท่ามกลางน้ำท่วม พร้อมขอให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ขณะที่บรรดาแม่ค้าภายในวัดยังคงเร่งห่อข้าวต้มเพื่อถวายพระและจำหน่ายให้ผู้มาเยือน ท่ามกลางน้ำที่เอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่วัด
ก่อนหน้านี้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา เกิดเหตุน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลุผ่านท่อน้ำทิ้งบริเวณกำแพงวัดต้นสน ทำให้น้ำทะลักเข้าภายในวัดอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองต้องเร่งนำเครื่องสูบน้ำเข้าทำงานตลอดทั้งคืน แต่ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน
ล่าสุด เทศบาลเมืองอ่างทอง ประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่นำกระสอบทรายและบิ๊กแบ็กเข้าปิดกั้นแนวรั่ว พร้อมมีเจ้าหน้าที่ดำน้ำลงอุดท่อน้ำทิ้งบริเวณกำแพงวัดต้นสน เพื่อสกัดไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาเพิ่ม ท่ามกลางความลุ้นระทึกของประชาชนที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด