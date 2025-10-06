เปิดยิ่งใหญ่ "ประเพณีวิ่งควายชลบุรี ครั้งที่ 154" สืบสานมรดกหนึ่งเดียวในโลก

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เปิดยิ่งใหญ่ "งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 154" หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก นักท่องเที่ยวไทย-เทศแห่ชม
เมื่อเวลา 07.30 น.วันนี้ (6 ต.ค.) นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ขึ้นเกวียนนำขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ ในงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 154 ประจำปี 2568 ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี, นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าฯ ชลบุรี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินขบวนตั้งแต่ถนนภาสเพตรา ผ่านถนนวชิรปราการ และถนนเจตน์จำนง ก่อนจะมาสิ้นสุดที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี
ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากรอร่วมชมความสวยงามตลอดเส้นทาง ซึ่งภายในขบวนยังมีทั้งการตกแต่งควายสวยงาม ความตลกขบขัน และขบวนแห่ควายสวยงามเข้าร่วม
จากนั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานเปิด "งานประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี" หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 154 อย่างเป็นทางการ ณ สนามชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี โดยมีหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เข้าร่วม
และยังได้ปล่อยควายตามประเพณี เพื่อเปิดการแข่งวิ่งควายอย่างเป็นทางการ โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นซุปเปอร์จิ๋ว รุ่นจิ๋วพิเศษ รุ่นจิ๋วเล็ก รุ่นจิ๋วกลาง และรุ่นจิ๋วใหญ่
ภายในงานยังมีกิจกรรมอย่างมากมาย อาทิ การประกวดควายสุขภาพดี การประกวดควายสวยงาม การประกวดควายตลกขบขัน การแข่งขันปีนเสาน้ำมันชิงเงินรางวัล การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดพระเครื่อง การจำหน่ายสินค้าชุมชน การประกวดสาวเหนือน้อยบ้านนา ซึ่งได้มีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนชาวต่างชาติเข้าร่วมชมการแข่งขันและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และคาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
สำหรับประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิม ถือว่ามีแห่งเดียวในไทยและแห่งเดียวในโลก โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 หรือก่อนวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม นับเป็นครั้งที่ 154 เพื่อเป็นการรักษาประเพณีไทยที่มีมาแต่ยาวนาน
อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรที่เหนื่อยจากการทำนาได้พักจากงาน ควายได้พักจากการไถนา และเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อควายที่เป็นสัตว์มีบุญคุณต่อชาวนาและคนไทย
โดยชาวชลบุรีมีความเชื่อว่า หากปีใดไม่จัดการแข่งขันปีนั้นจะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ หรือเกิดโรคระบาดทำให้ควายล้มตายเป็นเบือ โดยการแข่งขันวิ่งควายดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน ท่ามกลางเสียงเชียร์จากคนดู