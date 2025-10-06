xs
ไออาร์พีซี จับมือ อบต.บ้านแลง ปล่อยพันธุ์ปลาแสนตัว ฟื้นฟูแหล่งน้ำท่ากะสาว สร้างสมดุลระบบนิเวศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ระยอง – ไออาร์พีซีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง จัดโครงการ “ปล่อยพันธุ์ปลาและอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ” ปล่อยพันธุ์ปลากว่า 1 แสนตัว คืนชีวิตให้แหล่งน้ำท่ากะสาว ส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆนี้ นายวิธาร จินดามัย ผู้จัดการฝ่ายเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี กิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง จัดโครงการ “ปล่อยพันธุ์ปลาและอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ” ณ หนองน้ำท่ากะสาว หมู่ 1 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพัลลภ ช่วยพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และผู้นำฝ่ายปกครองในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน โดยได้ทำการ ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 75,000 ตัว และปลายี่สก จำนวน 25,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 100,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ทั้งนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้านโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งน้ำสำคัญของชุมชน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในระยะยาว










