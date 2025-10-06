ฮือฮา!! เปรตคู่ "ฮุนเซน-มาลี"โผล่หน้าวัดเสือดาว จ.ตราด เตือนสติญาติโยมเรื่องความโลภ-พูดเท็จ

ตราด- ฮือฮา! วัดเสือดาว จ.ตราด ผุดเปรตคู่ฮุนเซน-มาลี สูง 4 เมตร มือใหญ่เท่าใบลาน รูปร่างผอมเห็นซี่โครง ใบหน้าเป็นทุกข์ เพื่อเป็นพุทธานุสติสอนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษ คนโลภ-พูดเท็จ ญาติโยมที่จะเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรณะ ในวันพรุ่งนี้
วันนี้ (6 ต.ค.) นายบุญมั่น ไชยะวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 4 บ้านคอแล ต.หนองบ่อ อ.เมืองตราด พร้อมชาวบ้านได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ภายในวัดเสือดาว เพื่อเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรณะที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้้
โดยไฮไลต์สำคัญที่เรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้ที่เข้ามาช่วยงานก็คือ การจัดสร้างหุ่นเปรตขนาดใหญ่ 2 ตนตั้งภายในวัดฯที่มีใบหน้าเป็น นายฮุนเซน ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวเขมร และนางมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา
เพื่อเป็นพุทธานุสติสอนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษให้กับญาติโยมที่จะ้ดินทางมาร่วมทำบุญ
นายบุญมั่น บอกว่าหุ่นเปรต 2 ตนนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นคำสอนให้คนเห็นภาพว่า หากเป็นคนโลภ อยากได้ของคนอื่น หรือเป็นคนพูดจาเท็จ โกหกเมื่อตายไปก็จะตกนรกและหลายเป็นเปรตสูง 4 เมตร มือใหญ่เท่าใบลาน รูปร่างผอมเห็นซี่โครง
ส่วนสาเหตุที่เลือกใบหน้าของบุคคลทั้งสองมาทำเปรต เพราะทั้งสองมักมักจะพูดจาเท็จ ไม่มีความจริง ใส่ร้ายประเทศไทย และนายฮุนเซน ยังมีทีท่ทอยากได้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ ของไทย จึงเป็นที่มาของเปรตสองตนนี้ เพื่อสอนว่าคนโกหกและคนโลภจะได้ผลกรรมอย่างไร
" ส่วนความกังวลที่ว่าหากมีชาวกัมพูชามาทำบุญที่วัดฯ และเห็นหุ่นเปรตทั้ง 2 ตนแล้วอายจะไม่พอใจนั้น ขอชาวบ้านอย่ากังวลเพราะสิ่งที่ประเทศเขาทำกับประเทศเราหนักกว่านี้ อีกทั้งสิ่งนี้ยังเป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.ตราดขณะนี้ยังคงตึงเครียด และต้อวเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง แต่ก็ยังถือว่า ดีกว่าทางภาคอีสาน" ผู้ใหญ่บ้าน ม. 4 บ้านคอแล กล่าว
ขณะที่ ทางวัดฯยังเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันออกพรรษา ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (7 ตุลาคม) ที่วัดเสือดาว ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตั้งแต่ เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป