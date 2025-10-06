(คลิป)ตร.กระโดดหนีตาย-ไล่ล่ากันระทึก! หนุ่มเสพยาควบเก๋งชนจุดตรวจ-จยย.ตราโล่พัง

เชียงราย - ชุดสายตรวจโยธินตั้งจุดตรวจบายพาสเชียงรายกระโดดหนีตายโกลาหลก่อนไล่ล่ากันระทึก..สกัดจับเก๋งเร่งเครื่องแหกด่านฯ ชนดะทั้งกรวยจราจร-รถ จยย.ตราโล่จนพังเสียหาย แล้วเร่งเครื่องหนี พบคนขับเสพยามาเต็มคราบ แถมเจอยาบ้าในรถด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจโยธิน สภ.เมืองเชียงรายได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนทางเลี่ยงเมืองหรือบายพาสฝั่งตะวันออกบริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ใกล้โรงเรียนเทศบาล 6 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย คืนที่ผ่านมา (5 ต.ค.) ซึ่งพบช่วงแรกเหตุการณ์เป็นปกติ
แต่กลางดึกพบรถยนต์เก๋งโตโยต้า รุ่นวีออส สีดำ ติดป้ายทะเบียน จ.พะเยา ขับมาจากทางทิศเหนือมุ่งหน้าเข้าเมืองเชียงราย ด้วยความเร็วผิดปกติ พอใกล้จุดตรวจยังเร่งเครื่องทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องพากันกระโดดหนีกันโกลาหล โชคดีไม่มีใครได้รับอันตราย ก่อนเก๋งคันดังกล่าวจะชนกรวยและรถจักรยานยนต์สายตรวจป้ายทะเบียนตราโล่ 76118 จนพังเสียหายไป 1 คัน แล้วขับหลบหนีต่อไปทันที
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำรถยนต์และจักรยานยนต์ที่เหลือขับขี่ติดตามรถยนต์เก๋งไปอย่างกระชั้นชิด จนสามารถสกัดเก๋งคันดังกล่าวเอาไว้ได้ ตรวจสอบในรถพบคนขับเป็นชาย ทราบชื่อต่อมาคือ นายสุชน อายุ 30 ปี ที่ขับรถมาตามลำพัง สภาพมึนเมา ในรถยังพบยาบ้าจำนวน 15 เม็ดด้วย
เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บหลักฐานสถานที่เกิดเหตุและการสกัดรถยนต์เก๋งเอาไว้ จากนั้นนำตัวไปตรวจร่างกายพบสารเสพติดประเภทเฮโรอีนด้วย ก่อนคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงรายดำเนินการตามกฎหมาย
เบื้องต้นได้พิจารณาดำเนินคดีในหลายข้อหา ประกอบด้วย พยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่, ทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย, ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่, ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย, เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เฮโรอีน) โดยผิดกฎหมาย